India-US FTA पर कक्काजी की चेतावनी, बोले- समझौता हुआ तो करेंगे आंदोलन

India US FTA: भारत सरकार अमरीका से मुक्त व्यापार समझौता (India US FTA) करने की तैयारी कर रही है, इधर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार (कक्काजी) ने भारत सरकार को चेतावनी दी है कि अगर ये समझौता हुआ तो देशभर के किसान आंदोलन करेंगे, जानें क्या है India US Free Trade Agreement, क्यों किया जा रहा विरोध….