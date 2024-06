एमपी में मौसम का तांडव, बिजली गिरने से चार की मौत, एक गंभीर

भोपाल•Jun 18, 2024 / 08:13 pm• deepak deewan

Karhiya Accident Four killed due to lightning in Karhiya in Gwalior मध्यप्रदेश में मंगलवार को मौसम ने हाहाकार मचा दिया। प्रदेश के कई इलाकों में जबर्दस्त बारिश हुई। कई जगहों पर बिजली भी गिरी। ग्वालियर में तो बिजली कहर बनकर टूटी। जिले के एक गांव में बिजली गिरने से चार लोगों की मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।