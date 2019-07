लोकसभा चुनाव में हार के बाद कभी मोतीलाल वोरा को भी छोड़नी पड़ी थी सीएम की कुर्सी, जानें Motilal की अनसुनी कहानियां

भोपाल. कांग्रेस ( Congress ) के वरिष्ठ नेता और मध्यप्रदेश ( madhya pradesh ) के दो बार मुख्यमंत्री रहे मोतीलाल वोरा ( Motilal Vora ) को राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) के इस्तीफे के बाद कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष ( Congress Interim President ) बनाया गया है। 91 साल के मोतीलाल वोरा की राजनीतिक सफर भी बहुत दिलचस्प है। कांग्रेस की कमान उन्हें बिल्कुल वैसे ही हालात में सौंपे गए हैं, जिस वजह से उन्हें कभी सीएम की कुर्सी से बेदखल होना पड़ा था। आइए आपको बताते हैं मोतीलाल वोरा की ऐसी ही अनसुनी कहानियां...

Rahul Gandhi: As president of the Congress party, I'm responsible for the loss of the 2019 elections, accountability is critical for the future growth of our party. It is for this reason that I have resigned as Congress President . pic.twitter.com/igokkZpMLs