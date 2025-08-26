Patrika LogoSwitch to English

सितंबर की इस तारीख को आएगी ‘लाड़ली बहना’ की 28वीं किस्त, आ गया अपडेट

Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश की लाड़ली बहनों को सितंबर की इस तारीख को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है...

भोपाल

Astha Awasthi

Aug 26, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

Ladli Behna Yojana:मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। एमपी की सबसे चर्चित योजनाओं में से एक लाड़ली बहना योजना की 28वीं किस्त का महिलाओं को बेसब्री से इंतजार है। जानकारी के लिए बता दें कि लाड़ली बहना योजना के तहत आने वाली महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये की राशि दी जाती है।

ये राशि जल्द ही 1500 रुपये होने वाली है। सीएम मोहन यादव ने एक कार्यक्रम में ऐलान किया था कि दीवाली के दो दिन बाद यानी भाईदूज से लाडली बहनों को 1500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे।

ये भी पढ़ें

3000 ‘शिक्षकों’ की शुरु होने जा रही भर्ती, शिक्षा विभाग कर रहा तैयारी
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

कब आएगी 28वीं किस्त

लाड़ली बहनों को योजना की 27वीं किस्त रक्षाबंधन से पहले 7 अगस्त को जारी की गई थी। जिसके तहत 1.27 करोड़ हितग्राही महिलाओं के खाते में 1500 रुपये जारी किए गए थे। जिसमें रक्षाबंधन का शगुन भी शामिल था। वहीं 28वीं किस्त के लिए इतंजार कर रही महिलाओं को बता दें कि हर महीने योजना की राशि 10 से 15 तारीख के बीच जारी होती है। इस बार भी इन्हीं तारीखों के बीच राशि जारी की जाएगी।

इस महीने से मिलेंगे 1500 रूपये

मध्यप्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग के ऑफिसियल एक्स अकाउंट पर भी सीएम के ऐलान का वीडियो शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी गई है। इस बार दीपावली 18 अक्टूबर को है यानी की दो महीने बाद लाड़ली बहना योजना की किस्त में 250 रूपये की बढ़ोत्तरी कर दी जाएगी।

ये भी पढ़ें

एमपी के 600 गांवों की ‘भूमि के नक्शें’ होंगे डिजिटल, मिलेगा पुराना रेकॉर्ड
भोपाल
(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

Published on:

26 Aug 2025 03:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सितंबर की इस तारीख को आएगी ‘लाड़ली बहना’ की 28वीं किस्त, आ गया अपडेट

