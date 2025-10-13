Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी, दीवाली पर ‘मोहन भैया’ देंगे बड़ा तोहफा

Ladli Behna Yojana 2025: लाड़ली बहना योजना की पात्र हैं और इस महीने 1500 रुपए आने का इंतजार कर रही थीं, तो आपके काम की है ये खबर… पढ़ें बड़ी खुशखबरी

3 min read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 13, 2025

Ladli Behna Yojana

Ladli Behna Yojana लाड़ली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब मिलेगा दीवाली का तोहफा।

Ladli Behna Yojana: मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव ने इस बार भेजी है लाड़ली बहना योजना की 29वीं किस्त जारी की है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में राज्य स्तरीय लाड़ली बहना योजना का महिला कार्यक्रम आयोजित कर प्रदेश की 1.26 करोड़ से ज्यादा लाड़ली बहनों के खाते में सीएम मोहन यादव ने रविवार को कुल 1541 करोड़ रुपए की राशि एक क्लिक में ट्रांसफर की है। लेकिन लाड़ली बहनों को इंतजार था कि उनके खातों में अक्टूबर में आने वाली राशि के 1500 रुपए भेजे जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीएम ने लाड़ली बहना योजना के खातों में केवल 1250 रुपए की राशि ही भेजी।

अगर आपको भी था 1500 रुपए आने का इंतजार तो प्रदेश की करोड़ों लाड़ली बहनों (Ladli Behna Yojana) के काम की है ये खबर, जरूर पढ़ें लाड़ली बहना योजना पर सबसे बड़ा अपडेट

क्या अपना 'वादा' भूल गए सीएम?

एमपीसीएम मोहन यादव (MP CM) ने प्रदेश की लाड़ली बहनों से वादा किया था कि वे दीवाली की भाईदूज (Diwali Bhaidooj) से लाड़ली बहनों को किस्त के रूप में 1500 रुपए देंगे। लेकिन उन्होंने अब रविवार को 29वीं किस्त के 1250 रुपए ही भेजे हैं और ऐलान किया कि अगले महीने नवंबर से लाड़ली बहनों के खाते में किस्त के पूरे 1500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तो क्या सीएम मोहन यादव इस बार भाईदूज पर 1500 रुपए देने का वादा करके भूल गए?

Ladli Behna Yojana 29th installment

नहीं...वादा नहीं भूले सीएम, दीवाली पर देंगे बड़ा तोहफा

इस बीच बड़ी खुशखबरी ये है कि प्रदेश की करोड़ों लाड़ली बहनों (Ladli Behna Yojana) के खाते में इसी महीने यानी अक्टूबर 2025 से ही 1500 रुपए की राशि दी जाएगी। रविवार 12 अक्टूबर को जहां 1250 रुपए के हिसाब से प्रदेश की लाड़ली बहनों के खातों में सीएम ने 1541 रुपए की राशि भेजी है। वहीं 23 अक्टूबर को भाईदूज के अवसर पर एक बार फिर इनके खातों में 250 रुपए की शेष राशि सिंगल क्लिक पर ट्रांसफर की जाएगी। यानी आपको अगले महीने से नहीं इसी महीने से लाड़ली बहना योजना के 1500 रुपए दिए जाएंगे। श्योपुर में लाड़ली बहनों के खाते में 1250 रुपए भेजने के बाद सीएम ने ऐलान किया है कि नवंबर महीने से लाड़ली बहनों के खाते में एक साथ 1500 रुपए की राशि भेजी जाएगी।

जानें क्या है एमपी की लाड़ली बहना योजना (What is Ladli Behna Yojana)

बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2023 में लाड़ली बहना योजना की शुरूआत की थी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में आर्थिक रूप से बराबरी दिलाने के साथ ही परिवार में आत्मसम्मान से जीने का हक दिलाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई थी। तब से अब तक मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के खाते में 34 हजारक 750 करोड़ रुपए की राशि भेजी जा चुकी है।

हर बार 250 रुपए का इजाफा कर रही बीजेपी की सरकार

शुरुआती चार महीने में ये राशि 1000 रुपए दी गई। इसके बाद 250 रुपए बढ़ाते हुए इस राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया। अब वर्तमान सीएम मोहन यादव ने अपना वादा पूरा करते हुए अक्टूबर 2025 से ही इस लाड़ली बहना योजना की किस्त की राशि 1250 रुपए में एक बार फिर 250 रुपए का इजाफा करते हुए इसे 1500 रुपए कर दिया है। इस बार ये 1500 रुपए दो किस्तों में दिए जाने हैं। सीएम ने 1250 रुपए की 29वीं किस्त रविवार 12 अक्टूबर को पात्र महिलाओं के खातों में भेजी है। अब 250 रुपए की बढ़ी हुई राशि दीवाली का तोहफा होगा, जो भाईदूज पर लाड़ली बहनों के खातों में भेजी जाएगी।

बता दें कि 250 रुपए का ये इजाफा करते हुए ही प्रदेश की मोहन सरकार सिंहस्थ 2028 तक लाड़ली बहना योजना की किस्त राशि बढ़ाकर 3000 रुपए किए जाने का ऐलान भी कई बार कर चुकी है। तो हो जाएं खुश क्योंकि दीवाली 2025 (Diwali 2025) की भाईदूज पर आपके खाते होंगे फुल।

Published on:

13 Oct 2025 11:16 am

Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी, दीवाली पर 'मोहन भैया' देंगे बड़ा तोहफा

बड़ी खबरें

