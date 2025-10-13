Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी, दीवाली पर ‘मोहन भैया’ देंगे बड़ा तोहफा

इस बीच बड़ी खुशखबरी ये है कि प्रदेश की करोड़ों लाड़ली बहनों (Ladli Behna Yojana) के खाते में इसी महीने यानी अक्टूबर 2025 से ही 1500 रुपए की राशि दी जाएगी। रविवार 12 अक्टूबर को जहां 1250 रुपए के हिसाब से प्रदेश की लाड़ली बहनों के खातों में सीएम ने 1541 रुपए की राशि भेजी है। वहीं 23 अक्टूबर को भाईदूज के अवसर पर एक बार फिर इनके खातों में 250 रुपए की शेष राशि सिंगल क्लिक पर ट्रांसफर की जाएगी। यानी आपको अगले महीने से नहीं इसी महीने से लाड़ली बहना योजना के 1500 रुपए दिए जाएंगे। श्योपुर में लाड़ली बहनों के खाते में 1250 रुपए भेजने के बाद सीएम ने ऐलान किया है कि नवंबर महीने से लाड़ली बहनों के खाते में एक साथ 1500 रुपए की राशि भेजी जाएगी।