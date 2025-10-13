एमपी बनेगा Film Production Hub, ‘ट्रेवल मार्ट 2025’ ने जीता बॉलीवुड का ‘दिल’

MP NewsMP Travel Mart 2025 in bhopal
MP News: मप्र अब फिल्म निर्माण का प्रमुख केंद्र (Film Production Hub MP) बनने जा रहा है, क्योंकि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय प्रतिभाओं ने बॉलीवुड के दिग्गजों का दिल जीत लिया है। रविवार को मप्र ट्रैवल मार्ट-2025 के दौरान आयोजित एक पैनल चर्चा में मशहूर अभिनेता गजराज राव ने राज्य को 'प्रतिभाओं की नर्सरी' करार दिया।
कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 'द फ्यूचर ऑफ फिल्म सेंटर इन मध्यप्रदेश: फ्रॉम रील टू रियल ग्रोथ' विषय पर फिल्म जगत की कई हस्तियों ने राज्य में बेहतरीन फिल्मांकन माहौल की सराहना की।
भारतीय एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (आईएटीओ) के अध्यक्ष रवि गोसाईं ने दावा किया है कि अगले पांच वर्षों में मध्य प्रदेश(MP News) देश के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक होगा। उनका मानना है कि राज्य का अपेक्षाकृत 'अछूता' और 'अनछुआ' स्वरूप पर्यटन उद्योग के लिए एक 'ताजा उत्पाद' पेश करता है, जो व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत आवश्यक है।
भोपाल में चल रहे मप्र ट्रैवल मार्ट (MP Travel Mart 2025) के दौरान पत्रिका से बात करते हुए गोसाईं (Entertainment) ने कहा पर्यटन उद्योग (Film Production Hub) केवल राजस्थान, केरल और ताजमहल को हमेशा नहीं बेच सकता। उन्होंने कहा कि हमें नए गंतव्यों की आवश्यकता है और मध्य प्रदेश में वे सब हैं।
मध्यप्रदेश सरकार ने फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य में फिल्म निर्माण को गति देने के लिए बालाजी टेलीफिल्म्स ने मप्र सरकार के साथ 50 करोड़ रुपए के निवेश का ऐतिहासिक समझौता किया है। इस साझेदारी के तहत अगले पांच वर्षों में प्रदेश में कई फिल्में और वेब सीरीज शूट होंगी। एमपी टूरिज्म बोर्ड की अपर प्रबंध संचालक बिदिशा मुखर्जी ने बताया कि आकर्षक अनुदान और सब्सीडी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: पारदर्शी सिंगल विंडो सिस्टम राज्य फिल्म शूटिंग के लिए पसंदीदा बना हुआ है।
