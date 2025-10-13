Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी बनेगा Film Production Hub, ‘ट्रेवल मार्ट 2025’ ने जीता बॉलीवुड का ‘दिल’

MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने फिल्म को बढ़ावा देने एमपी को घोषित किया 'द फ्यूचर ऑफ फिल्म सेंटर इन मध्यप्रदेश: फ्रॉम रील टू रियल ग्रोथ' विषय पर ट्रैवल मार्ट 2025 ने लूटा बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों का दिल...

2 min read

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Oct 13, 2025

MP News MP Travel Mart 2025 in bhopal

MP NewsMP Travel Mart 2025 in bhopal

MP News: मप्र अब फिल्म निर्माण का प्रमुख केंद्र (Film Production Hub MP) बनने जा रहा है, क्योंकि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय प्रतिभाओं ने बॉलीवुड के दिग्गजों का दिल जीत लिया है। रविवार को मप्र ट्रैवल मार्ट-2025 के दौरान आयोजित एक पैनल चर्चा में मशहूर अभिनेता गजराज राव ने राज्य को 'प्रतिभाओं की नर्सरी' करार दिया।

कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 'द फ्यूचर ऑफ फिल्म सेंटर इन मध्यप्रदेश: फ्रॉम रील टू रियल ग्रोथ' विषय पर फिल्म जगत की कई हस्तियों ने राज्य में बेहतरीन फिल्मांकन माहौल की सराहना की।

मप्र देश के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक होगा

भारतीय एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (आईएटीओ) के अध्यक्ष रवि गोसाईं ने दावा किया है कि अगले पांच वर्षों में मध्य प्रदेश(MP News) देश के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक होगा। उनका मानना है कि राज्य का अपेक्षाकृत 'अछूता' और 'अनछुआ' स्वरूप पर्यटन उद्योग के लिए एक 'ताजा उत्पाद' पेश करता है, जो व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

भोपाल में चल रहे मप्र ट्रैवल मार्ट (MP Travel Mart 2025) के दौरान पत्रिका से बात करते हुए गोसाईं (Entertainment) ने कहा पर्यटन उद्योग (Film Production Hub) केवल राजस्थान, केरल और ताजमहल को हमेशा नहीं बेच सकता। उन्होंने कहा कि हमें नए गंतव्यों की आवश्यकता है और मध्य प्रदेश में वे सब हैं।

फिल्म निर्माण को बढ़ावा

मध्यप्रदेश सरकार ने फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य में फिल्म निर्माण को गति देने के लिए बालाजी टेलीफिल्म्स ने मप्र सरकार के साथ 50 करोड़ रुपए के निवेश का ऐतिहासिक समझौता किया है। इस साझेदारी के तहत अगले पांच वर्षों में प्रदेश में कई फिल्में और वेब सीरीज शूट होंगी। एमपी टूरिज्म बोर्ड की अपर प्रबंध संचालक बिदिशा मुखर्जी ने बताया कि आकर्षक अनुदान और सब्सीडी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: पारदर्शी सिंगल विंडो सिस्टम राज्य फिल्म शूटिंग के लिए पसंदीदा बना हुआ है।

ये भी पढ़ें

ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा खुलासा ‘मैंने गिराई कांग्रेस सरकार, लाड़ली बहना योजना पर कही बड़ी बात
शिवपुरी
mp news jyotiraditya scindia

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 09:46 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी बनेगा Film Production Hub, ‘ट्रेवल मार्ट 2025’ ने जीता बॉलीवुड का ‘दिल’

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खतरे की घंटी: 3 गुना बढ़ा AQI, एक्सपर्ट बोले अभी और बिगड़ेगी स्थिति

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

भोपाल के बिट्टन मार्केट में इस बार नहीं लगेगा पटाखा बाजार, प्रशासन ने तय किए ये नए स्थान

Firecracker Market In Bhopal
भोपाल

बाघ गणना की तैयारियां इस बार पेपरलेस काउंटिंग, ‘एम स्ट्राइप APP बताएगा Tiger State 2026?

tiger counting preparation in MP
भोपाल

अगले 72 घंटे बारिश का अलर्ट, 20 डिग्री के नीचे पहुंचा पारा, जानें मौसम का ताजा अपडेट

MP Weather Heavy Rain
भोपाल

एमपी में बनेगी अल्ट्रा-लक्ज़री लॉज, गोल्फ कोर्स भी विकसित होगा

Ultra-luxury lodges to be built in MP and a golf course to be developed.
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.