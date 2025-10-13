एमपी बनेगा Film Production Hub, ‘ट्रेवल मार्ट 2025’ ने जीता बॉलीवुड का ‘दिल’

मध्यप्रदेश सरकार ने फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य में फिल्म निर्माण को गति देने के लिए बालाजी टेलीफिल्म्स ने मप्र सरकार के साथ 50 करोड़ रुपए के निवेश का ऐतिहासिक समझौता किया है। इस साझेदारी के तहत अगले पांच वर्षों में प्रदेश में कई फिल्में और वेब सीरीज शूट होंगी। एमपी टूरिज्म बोर्ड की अपर प्रबंध संचालक बिदिशा मुखर्जी ने बताया कि आकर्षक अनुदान और सब्सीडी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: पारदर्शी सिंगल विंडो सिस्टम राज्य फिल्म शूटिंग के लिए पसंदीदा बना हुआ है।