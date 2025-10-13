Patrika LogoSwitch to English

शिवपुरी

ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा खुलासा ‘मैंने गिराई कांग्रेस सरकार, लाड़ली बहना योजना पर कही बड़ी बात

MP News: मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी लाड़ली बहनों ने फूल बरसाकर किया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत, इस दौरान सिंधिया ने लाड़ली बहना योजना पर बात करते हुए किया बड़ा खुलासा जानें क्या बोले सिंधिया

less than 1 minute read

शिवपुरी

image

Sanjana Kumar

Oct 13, 2025

mp news jyotiraditya scindia

mp news jyotiraditya scindia: शिवपुरी में लाड़ली बहना महिला सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य का महिलाओं ने फूलों से किया स्वागत। (फोटो: पत्रिका)

MP News: कांग्रेस के समय में महिला को बोझ समझा जाता था और पार्टी ने कभी भी महिलाओं के लिए नहीं सोचा। इसलिए मैंने सरकार गिराई। यदि मैं सरकार नहीं गिराता तो आज तुम लोगों को लाभ नहीं मिलता। आज मातृशक्ति देश का भविष्य बन गई हैं। यह बात केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आयोजित महिला सम्मेलन के दौरान कही।

बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने शिवपुरी के पिछोर में राज्य स्तरीय लाड़ली बहना योजना महिला सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। कार्यक्रम के दौरान मंच पर जब पुरुष जनप्रतिनिधि बैठे दिखाई दिए तो, मंत्री ने सभी को मंच से उठाया और वहां पर महिलाओं को बिठाया। साथ ही मंत्री ने कहा कि अन्य स्थानों पर भी जो महिला जनप्रतिनिधि हैं, उनको ही काम करने दें। पति या घर का दूसरा कोई सदस्य काम न करें। रविवार को लाड़ली बहना योजना की 29वीं किस्त के 1500 रुपए सीएम मोहन यादव ने जारी किए गए थे। शिवपुरी में इस कार्यक्रम की कमान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाली है।

दादी राजमाता विजयाराजे सिंधिया को किया याद

कार्यक्रम में मंच पर सिंधिया के अलावा ऊर्जा मंत्री प्रद्यु्न सिंह तोमर, पिछोर विधायक प्रीतम लोधी, जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव, शिवपुरी विधायक देवेन्द्र जैन सहित अन्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में सिंधिया ने अपनी दादी राजमाता विजयाराजे सिंधिया की 106 वीं जयंती पर उन्हें याद किया और मंच पर रखे चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने नारी सशक्तिकरण का देशव्यापी आंदोलन चलाया था। इसके अलावा उन्होंने क्रांति देवी का भी जिक्र किया जिन्होंने 1000 के छोटे निवेश से लाखों की कमाई शुरू कर दी है।

Updated on:

13 Oct 2025 08:59 am

Published on:

13 Oct 2025 08:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा खुलासा 'मैंने गिराई कांग्रेस सरकार, लाड़ली बहना योजना पर कही बड़ी बात

