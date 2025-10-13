ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा खुलासा ‘मैंने गिराई कांग्रेस सरकार, लाड़ली बहना योजना पर कही बड़ी बात

बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने शिवपुरी के पिछोर में राज्य स्तरीय लाड़ली बहना योजना महिला सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। कार्यक्रम के दौरान मंच पर जब पुरुष जनप्रतिनिधि बैठे दिखाई दिए तो, मंत्री ने सभी को मंच से उठाया और वहां पर महिलाओं को बिठाया। साथ ही मंत्री ने कहा कि अन्य स्थानों पर भी जो महिला जनप्रतिनिधि हैं, उनको ही काम करने दें। पति या घर का दूसरा कोई सदस्य काम न करें। रविवार को लाड़ली बहना योजना की 29वीं किस्त के 1500 रुपए सीएम मोहन यादव ने जारी किए गए थे। शिवपुरी में इस कार्यक्रम की कमान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाली है।