एक्सपर्टस की चेतावनी…ज्यादा Reels देखने से आपको हो सकता है ‘मौन बहरापन’

स्वास्थ्य शोध और शहरी मोबाइल उपयोग के आंकड़ों के आधार पर भोपाल में 12 से 35 वर्ष आयु वर्ग के अनुमानीत 20-30 प्रतिशत युवा लगातार तेज ध्वनि में रील्स या संगीत सुनते हैं। यह संख्या 3.5 से 5 लाख तक पहुंच चुकी है, जिनमें सुनने की क्षमता प्रभावित होने का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। जो लोग पहले से कम सुनते हैं, उनमें हियरिंग लॉस और बढ़ने की आशंका अधिक होती है, खासकर तब जब वे मोबाइल या गैजेट्स के वॉल्यूम अलर्ट का पालन नहीं करते।