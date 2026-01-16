16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एक्सपर्टस की चेतावनी…ज्यादा Reels देखने से आपको हो सकता है ‘मौन बहरापन’

MP News: 12 से 35 वर्ष आयु वर्ग के अनुमानीत 20-30 प्रतिशत युवा लगातार तेज ध्वनि में रील्स या संगीत सुनते हैं.....

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Jan 16, 2026

Loud music and reels

Loud music and reels प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- freepik)

MP News: मोबाइल, ईयरफोन और अन्य डिजिटल गैजेट्स पर तेज आवाज में संगीत और रील्स देखना-सुनना अब केवल आदत नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए खतरा भी है। विशेषज्ञ इसे 'मौन बहरेपन' की संज्ञा दे रहे है, जिसमें सुनने की क्षमता धीरे-धीरे घटती जाती है और व्यक्ति को समय रहते इसका एहसास भी नहीं होता।

स्वास्थ्य शोध और शहरी मोबाइल उपयोग के आंकड़ों के आधार पर भोपाल में 12 से 35 वर्ष आयु वर्ग के अनुमानीत 20-30 प्रतिशत युवा लगातार तेज ध्वनि में रील्स या संगीत सुनते हैं। यह संख्या 3.5 से 5 लाख तक पहुंच चुकी है, जिनमें सुनने की क्षमता प्रभावित होने का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। जो लोग पहले से कम सुनते हैं, उनमें हियरिंग लॉस और बढ़ने की आशंका अधिक होती है, खासकर तब जब वे मोबाइल या गैजेट्स के वॉल्यूम अलर्ट का पालन नहीं करते।

विशेषज्ञों ने दी चेतावनी

जीएमसी की ईएनटी सर्जन डॉ. कृतिका वाईके ने कहा कि ये आदतें समय रहते नहीं बदली गईं, तो युवाओं में स्थायी हियरिंग लॉस के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। तेज आवाज से बचाव और सुरक्षित सुनने की आदतें अपनाना अब सार्वजनिक स्वास्थ्य की जरूरत बन चुका है।

कैसे छोड़े रील्स देखने की आदत

  • फोन का इस्तेमाल करने की समय-सीमा तय करें।
  • जब कोई काम कर रहे हो तो फोन को खुद से दूर रखें।
  • रील्स की लत छुड़ाने के लिए आप किताबें पढ़ने की आदत डाल सकते हैं।
  • परिवार के साथ समय बिताने की आदत डालें।
  • बच्चों के साथ एक्टिविटी में साथ दें।
  • पार्क में टहलने जाएं।
  • हफ्ते में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स जरूर करें।

ये भी पढ़ें

एमपी में बनेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, ’28 गांवों’ से ली जा रही जमीन
इंदौर
Indore-Ujjain Greenfield Expressway

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

16 Jan 2026 11:47 am

Published on:

16 Jan 2026 11:46 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एक्सपर्टस की चेतावनी…ज्यादा Reels देखने से आपको हो सकता है ‘मौन बहरापन’

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP के 100 गांवों का होगा ‘मेगा विकास’, माइक्रो प्लान से दिखेगा चमत्कार

MP 100 Villages Development
भोपाल

माघ मेला 2026: प्रयागराज स्टेशन में इन 12 ट्रेनों को मिला स्टॉपेज, देखें List

Indian Railway
भोपाल

एमडी ड्रग का ‘भारी जखीरा’ पकड़ाया, 16 गिरफ्तार

Ratlam MD Drug case
भोपाल

Ladli Behna Yojana- आज लाड़ली बहनों के खाते में आएगी 32वीं किस्त, सीएम करेंगे 1836 करोड़ ट्रांसफर

cm mohan yadav will transfer Ladli Behna Yojana 32nd Installment today mp news
भोपाल

बड़ी खुशखबरी! MPPSC ने 1832 पदों पर निकाली बंपर भर्ती, जानिए इंटरव्यू की तारीख

MPPSC Doctor Recruitment interview for 1832 Posts mp news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.