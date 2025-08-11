एमपी में फिर बिगड़ेगा मौसम, लो प्रेशर एरिया से होगी झमाझम बरसात, जानिए कब होगा सक्रिय

MP weather- मध्यप्रदेश में मानसून का अजब रुख लोगों को परेशान कर रहा है। प्रदेश में शुरुआत से ही जबर्दस्त बरसात हुई लेकिन अगस्त का पहला सप्ताह सूखा ही बीता। दूसरा हफ़्ता भी कुछ ऐसा ही गुजर रहा है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में पिछले करीब 11 दिनों से तेज बरसात नहीं हुई है। हालांकि आनेवाले दिन बारिश के लिहाज से जोरदार साबित हो सकते हैं। प्रदेश में 13 अगस्त से एक बार फिर झमाझम बरसात चालू होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार जल्द ही प्रदेश में लो प्रेशर एरिया सक्रिय होनेवाला है।