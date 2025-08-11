11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में फिर बिगड़ेगा मौसम, लो प्रेशर एरिया से होगी झमाझम बरसात, जानिए कब होगा सक्रिय

MP weather- मध्यप्रदेश में मानसून का अजब रुख लोगों को परेशान कर रहा है। प्रदेश में शुरुआत से ही जबर्दस्त बरसात हुई लेकिन अगस्त का पहला सप्ताह सूखा ही बीता।

भोपाल

deepak deewan

Aug 11, 2025

Low pressure area will again cause heavy rains in MP
Low pressure area will again cause heavy rains in MP (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP weather- मध्यप्रदेश में मानसून का अजब रुख लोगों को परेशान कर रहा है। प्रदेश में शुरुआत से ही जबर्दस्त बरसात हुई लेकिन अगस्त का पहला सप्ताह सूखा ही बीता। दूसरा हफ़्ता भी कुछ ऐसा ही गुजर रहा है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में पिछले करीब 11 दिनों से तेज बरसात नहीं हुई है। हालांकि आनेवाले दिन बारिश के लिहाज से जोरदार साबित हो सकते हैं। प्रदेश में 13 अगस्त से एक बार फिर झमाझम बरसात चालू होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार जल्द ही प्रदेश में लो प्रेशर एरिया सक्रिय होनेवाला है।

प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का आंकड़ा डेढ़ सौ प्रतिशत तक पहुंच चुका है। अशोकनगर, छतरपुर, ग्वालियर, राजगढ़, गुना, मुरैना, टीकमगढ़, निवाड़ी, श्योपुर और शिवपुरी जिलों में मानसूनी बारिश का कोटा पूरा हो गया है। हालांकि इंदौर उज्जैन संभाग में कई जिलों में सूखे की सी स्थिति भी बनी है।

एमपी में 16 जून को मानसून आया और जल्द ही पूरे प्रदेश पर छा भी गया। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक करीब 30 इंच औसत बारिश हो चुकी है। करीब 7 इंच ज्यादा पानी बरस चुका है।

ये भी पढ़ें

एमपी में दो अधिकारियों को किया बर्खास्त, गड़बड़ी और लापरवाही पर तगड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप
भोपाल
Collector Bhavya Mittal dismissed two officers for irregularities in Khargone

12 अगस्त को कई जिलों में बारिश होने का अनुमान

सावन के अंतिम कुछ दिन और भादौं का अभी तक का समय बरसात के लिहाज से सूखा साबित हुआ है। इस दौरान प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज बारिश नहीं हुई है। हालांकि 12 अगस्त को कई जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया गया है।

नया सिस्टम कराएगा कोटा पूरा

मौसम विज्ञानियों के अनुसार 13 अगस्त से एमपी में मानसून का नया दौर चालू होगा। जोरदार बरसात का यह दौर प्रदेश का कोटा पूरा करा सकता है। बंगाल की खाड़ी में बननेवाले लो प्रेशर एरिया (निम्न दाब क्षेत्र) 13 अगस्त से प्रदेश में एक्टिव होगा जिससे पूरे राज्य में फिर से झमाझम बरसात शुरू हो जाएगी। बारिश का यह दौर पूरे माह तक जारी रहेगा।

ये भी पढ़ें

एक्टर सैफ अली खान की भोपाल की पुश्तैनी संपत्ति विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
भोपाल
Supreme Court's decision on actor Saif Ali Khan's property dispute in Bhopal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Aug 2025 09:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में फिर बिगड़ेगा मौसम, लो प्रेशर एरिया से होगी झमाझम बरसात, जानिए कब होगा सक्रिय

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.