Narmada Parikrama: मां नर्मदा परिक्रमा एक अद्भुत अनुभव…

यदि मैं यह कहूं कि परिक्रमा सेवा का सर्वोच्च विश्वविद्यालय है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या अद्भुत सेवा है परिक्रमा मार्ग पर। स्वयं के पास खाने को हो, न हो, आप की सेवा में वो तत्पर हैं। जिसके पास जो है वो उसी से सेवा में तत्पर है। कोई बिस्किट के पैकेट बांट रहा है, कोई अन्नक्षेत्र चला रहा है, कोई गन्ने का रस पिला रहा है, एक आश्रम में तो वाशिंग मशीन और ड्रायर रखा है, जहां परिक्रमावासियों को उनके कपड़े धोकर सुखा कर दे देते हैं, किसी के पास कुछ नहीं है तो वो कागज पर लिखकर मार्ग बताने वाले दिशा-निर्देशक लगा रहा है, हमारे साथ तो कई बार ऐसा हुआ कि हमें 4-4 किलोमीटर तक लोग मार्ग बताने आए हैं। सेवा का भाव है तो अवश्य जाइये नर्मदा परिक्रमा पर।