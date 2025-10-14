Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

इस थीम पर मनाया जाएगा ‘मध्यप्रदेश स्थापना दिवस’, जानें क्या है तैयारी

MP News: प्रदेश का स्थापना दिवस इस वर्ष एक नवंबर को उद्योग व रोजगार की थीम पर राज्य उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इसका मकसद उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करना होगा।

भोपाल

Avantika Pandey

Oct 14, 2025

MP News:प्रदेश का स्थापना दिवस(Madhya Pradesh Foundation Day) इस वर्ष एक नवंबर को उद्योग व रोजगार की थीम पर राज्य उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इसका मकसद उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करना होगा। इसके लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास तेज कर दिए है। स्थापना दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इसके लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। राजधानी के साथ संभाग और जिला स्तर पर भी कार्यक्रम होंगे।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को मंत्रालय में स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक ली, जिसमें मुख्य सचिव अनुराग जैन भी थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें उद्योग और रोजगार के अवसर अहम होंगे। इस अनुरूप सभी को आगे बढना है, सरकार जो कह रही है, वह जमीन पर होना चाहिए। इसमें कोई कसर नहीं रहनी चाहिए।

  1. 'रोजगार के मंदिर हैं उद्योग' की थीम पर युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने वाली सभी गतिविधियों को प्रस्तुत करेंगे।




  2. धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों से अर्थव्यवस्था में आई गतिशीलता को प्रदर्शनी से बताएंगे।




  3. स्थापना दिवस पर बीते दो वर्षों में हुए नवाचारों की जानकारी देंगे।




  4. कार्यक्रम में पार्श्व गायक जुबिन नौटियाल प्रस्तुति देंगे।




  5. वो और तीन नवंबर को लाल परेड ग्राउंड पर महानाट्य-सम्राट विक्रमादित्य की प्रस्तुति होगी।

विश्वविद्यालय रोजगार मूलक शिक्षा दें: सीएम

विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में रोजगार व स्वरोजगार दिलाने वाली शिक्षा देने पर जोर बढ़ाएं। इस तरह की शिक्षा से ही युवाओं के हाथों को काम मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ये निर्देश उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सोमवार को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, संस्थानों को आइआइटी, आइआइएम और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों की तर्ज पर विकसित किए जाएं। अगले 5 साल का रोडमैप तैयार करें।

14 Oct 2025 08:27 am

