इस थीम पर मनाया जाएगा ‘मध्यप्रदेश स्थापना दिवस’, जानें क्या है तैयारी

MP News:प्रदेश का स्थापना दिवस(Madhya Pradesh Foundation Day) इस वर्ष एक नवंबर को उद्योग व रोजगार की थीम पर राज्य उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इसका मकसद उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करना होगा। इसके लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास तेज कर दिए है। स्थापना दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इसके लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। राजधानी के साथ संभाग और जिला स्तर पर भी कार्यक्रम होंगे।