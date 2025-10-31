Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में किसानों को 24 हजार देने की बड़ी योजना, सभी 10 संभागों को मिलेगा लाभ

Vegetable farmers - देश-दुनिया की तरह मध्यप्रदेश में भी शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता और पोषण युक्त आहार की डिमांड भी बढ़ती जा रही है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 31, 2025

Major scheme to provide 24,000 rupees to vegetable farmers in MP

Major scheme to provide 24,000 rupees to vegetable farmers in MP

Vegetable farmers - देश-दुनिया की तरह मध्यप्रदेश में भी शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता और पोषण युक्त आहार की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में राज्य में सब्जी उत्पादन पर फोकस किया जा रहा है। प्रदेश का उद्यानिकी विभाग राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत देशी-सब्जियों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में लगा है। इसके अंतर्गत बड़े शहरों के आसपास स्थानीय जलवायु को ध्यान में रखते हुए देशी-सब्जियों की उन्नत किस्म के क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि इसके लिए किसानों को सरकार प्रति हेक्टेयर हजारों रुपए का अनुदान भी देगी। प्रदेश के सभी 10 संभागों में इस योजना का लाभ मिलेगा।

प्रदेशभर के शहरों में ताजी सब्जियों की न केवल डिमांड बढ़ रही है बल्कि इनके लिए लोग मुंहमांगे दाम चुकाने के लिए भी तैयार रहते हैं। यही कारण है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्रदेश का उद्यानिकी विभाग राज्य भर में शहरी इलाकों के आसपास देशी सब्जियों की नई और उन्नत किस्मों के उत्पादन के लिए सब्जी क्लस्टर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है।

उद्यानिकी आयुक्त अरविन्द दुबे के अनुसार विभाग द्वारा प्रदेश के सभी 10 संभागों के जिलों के नगरीय इलाकों के आसपास परंपरागत सब्जियों की नई उन्नत किस्में लगाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें तोरई, गिलकी, परवल, चिचिंडा, लौकी, करेला, टिंडा, खीरा, बैंगन, मुनगा, कुंदरु, चौलाई, पालक, पोई साग, गरूणी, भाजी, कचरी, अरबी, शकरकंद, कसावड़, कटुक, स्टार गूसबेरी जैसी सब्जियां शामिल हैं।

24 हजार रुपए तक का अनुदान

शहरों के आसपास विकसित किए जानेवाले सब्जी क्लस्टर के माध्यम से प्रदेशभर के​ किसानों को खासा लाभ दिया जाएगा।
उद्यानिकी विभाग सब्जी फसलों के उत्पादन पर किसानों को अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता देगा। इसमें 40 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान है। किसानों को निर्धारित इकाई लागत 60 हजार प्रति हेक्टेयर पर 24 हजार रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा।

उद्यानिकी आयुक्त अरविन्द दुबे ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए सब्जी उत्पादकों को एमपी एफएसटीएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना से जुड़ने के लिए किसानों के पास स्वयं की भूमि और सिंचाई सुविधा होना चाहिए। इन किसानों को उद्यानिकी विभाग द्वारा सब्जी उत्पादन तकनीकी और बिक्री आदि के लिए बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

एमपी में बीजेपी पदाधिकारियों की एक और सूची जारी, प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दी शुभकामनाएं
भोपाल
Hemant Khandelwal congratulated the new office bearers of Indore BJP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 09:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में किसानों को 24 हजार देने की बड़ी योजना, सभी 10 संभागों को मिलेगा लाभ

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP Foundation Day: मिराथांग ग्लेशियर पर फहराया मप्र स्थापना दिवस का पोस्टर

MP Foundation Day poster hoisted on Meerathang Glacier
भोपाल

एमपी में हाईवे की दुरावस्था पर बड़े अफसरों पर लटकी तलवार, गुस्साए गडकरी ने दिखाई सख्ती

Nitin Gadkari cracks down on officers over highway conditions
भोपाल

एमपी के वरिष्ठ आईपीएस को बड़ा दायित्व, सरकार ने एक साल बढ़ा दिया कार्यकाल

Tenure of senior IPS officer from MP extended by one year
भोपाल

एमपी में ‘स्थापना दिवस’ के अवसर पर होंगे तीन बड़े कार्यक्रम, इन सिंगरों को सुनने का मौका मिलेगा

mp news
भोपाल

एमपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो ये ‘विधायक’ बन सकता है ‘उपमुख्यमंत्री’, पीसीसी चीफ का बड़ा ऐलान

jitu patwari
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.