एमपी के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को राष्ट्रीय अध्यक्ष की खरी-खरी, बताई कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह

Congress- एमपी के नवनियुक्त कांग्रेस जिलाध्यक्षों की आज नई दिल्ली में कांग्रेस के नए राष्ट्रीय कार्यालय में ट्रेनिंग चल रही है। उन्हें कैडर मैनेजमेंट के टिप्स देने के लिए राहुल गांधी ने यहां बुलाया है। 9 ए, कोटला रोड स्थित ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नए हेडक्वार्टर में एमपी के सभी 71 कांग्रेस जिलाध्यक्ष पहुंचे हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भी यहां मौजूद हैं। मध्यप्रदेश के साथ ही हरियाणा के जिलाध्यक्षों की भी बैठक है। कांग्रेस जिलाध्यक्षों की इस वर्कशॉप को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संबोधित किया। उन्होंने गुटबाजी को कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण बताते हुए कहा कि जब कांग्रेस संगठित रहती है, तभी हम चुनाव जीतते हैं।