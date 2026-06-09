राज्यसभा चुनाव: तीसरी सीट छीनने बैठे बीजेपी के 6 नेता, कांग्रेस विधायकों से संपर्क के बाद ही चला दांव

Rajyasabha Chunav- मध्यप्रदेश में राज्यसभा चुनाव में तीसरी सीट पर जबर्दस्त लड़ाई चल रही है। दोनों दलों, बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। अपनी अपनी जीत के दावे भी किए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हम तीसरी सीट भी जीतेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। इधर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा खरीद-फरोख्त और दबाव की राजनीति कर रही है। राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन के समय कांग्रेस नेताओं ने लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी' के नारे भी लगाए। इस बीच बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व अपने उम्मीदवार महेश केवट की जीत की रणनीति पर लगातार मंथन कर रहा है। तीसरी सीट पर जीत के लिए करीब 10 विधायक चाहिए। सीएम मोहन यादव व प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित शीर्षस्थ 6 नेता इस'मिशन-टेन' में जुटे हैं। कई बैठकों और कुछ कांग्रेस विधायकों से संपर्क के बाद ही बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार उतारने का दांव चला है।