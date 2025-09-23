एमपी में गंभीर बीमारी ‘मेलियोइडोसिस’ का खौफ, WHO-NHM ने जारी किया अलर्ट

एम्स भोपाल (AIIMS Bhopal) की बीते मंगलवार 16 सितंबर को आई रिपोर्ट में सामने आया है कि पिछले छह साल में प्रदेश के 20 से अधिक जिलों से 130 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। यह बीमारी अब स्थानिक (एंडेमिक) रूप ले चुकी है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि मेलियोइडोसिस से पीड़ित हर 10 मरीजों में 4 की मौत हो रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसके लक्षण अक्सर टीबी जैसे लगते हैं, जिससे मरीजों को गलत इलाज मिलता है और संक्रमण पूरे शरीर में फैल जाता है।