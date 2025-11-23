‘आपका वोटर कार्ड रद्द हो जाएगा’, ‘तुरंत भरें एसआईआर’ जैसे संदेशों पर बड़ा अपडेट

SIR MP - एमपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का काम चल रहा है। इससे संबंधित बड़ा अपडेट सामने आया है। मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा सीईओ ने वोटर्स को सतर्क करते हुए कहा है कि गणना पत्रक भरने के लिए किसी भी प्रकार के ओटीपी की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने एसआईआर पत्रक भरते समय सुरक्षा उपायों का पालन करने का आग्रह किया। सीईओ संजीव कुमार झा ने कहा कि आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर ही एसआईआर भरें। इसके साथ ही उन्होंने 'आपका वोटर कार्ड रद्द हो जाएगा', जैसे संदेशोें पर भी वो​टर्स को चेताया।