11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

MP में स्ट्रीट डॉग्स पर लगेगी ‘माइक्रोचिप’, चावल के दाने जितना होगा साइज

MP News- आवारा कुत्तों की नसबंदी में लापरवाही रोकने के लिए माइक्रोचिप लगाई जाएगी। दिल्ली नगर निगम की तर्ज पर काम किया जाएगा।

भोपाल

Akash Dewani

Aug 11, 2025

microchip on stray dogs sterilization records bhopal nagar nigam mp news
microchip on stray dogs sterilization records bhopal nagar nigam (Photo- Social Media)

Microchip on Stray Dogs- डॉग बाइट की घटनाओं को नियंत्रित करने में भोपाल नगर निगम ने प्रदेश में सबसे बेहतर काम किया है। नेशनल हेल्थ मिशन की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भोपाल में डॉग बाइट के 19285 मामले दर्ज किए गए है। इसका औसत सिर्फ 0.8 प्रतिशत रहा। 30 जून 2025 तक डॉग बाइट का औसत 0.7 प्रतिशत दर्ज किया गया है, यह देशभर में सबसे कम है। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय रैबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जारी की गई है।

स्टरलाइजेशन करने वाली संस्थाओं पर निगरानी

दिल्ली नगर निगम की तर्ज पर भोपाल में भी नसबंदी किए डॉग्स की गर्दन में माइक्रोचिप्स लगाने की योजना है। इससे स्ट्रे डॉग के स्टरलाइजेशन में लापरवाही बरतने वाली संस्थाओं पर नकेल कसी जा सकेगी। चावल के दाने जितनी बड़ी इस चिप में डॉग की यूनिक आइडी सहित उसका पूरा बायोडेटा होता है। एक क्लिक से यह पता चलता है कि डॉग का स्टरलाइजेशन किस संस्था ने कब किया गया। डॉग की यूनिक आईडी वाली माइक्रोचिप डॉग के गर्दन में पीछे लगती है। (MP News)

ये भी पढ़ें

नगर निगम कार्यालय में बंद कर दिया कुत्ता, घंटो चला ड्रामा
जबलपुर
jabalpur dog trapped in nagar nigam office Rakshabandhan mp news

क्या होगा माइक्रोचिप में?

माइक्रोचिप में डॉग का पूरा बायोडेटा होता है। डॉग को कहां से पकड़ा, किस स्टरलाइजेशन सेंटर में ले जाया गया। सर्जरी कब हुई और माइक्रोचिप लगाने वाले डॉक्टर का क्या नाम है। डॉग मेल है या फीमेल यह सब जानकारियां माइक्रोचिप में दर्ज होंगी। इससे नसबंदी में होने वाला भ्रष्टाचार रुकेगा।

बनाई गई प्लानिंग

जानकारी के अनुसार भोपाल प्रदेश का पहला जिला है, जिसने डॉग बाइट की घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। कार्य योजना के तहत जनवरी 2024 से जून 2025 तक हर माह डॉग बाइट की घटनाओं की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी में हर साल 22 हजार डॉग्स नसबंदी की गई है।

ये भी पढ़ें

भोपाल स्मार्ट सिटी का सपना टूटा, 1351 करोड़ खर्च करने के बाद भी शहर बेहाल
भोपाल
bhopal smart city failure 1351 crore wasted mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Aug 2025 11:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP में स्ट्रीट डॉग्स पर लगेगी ‘माइक्रोचिप’, चावल के दाने जितना होगा साइज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.