Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले बॉलीवुड के मशहूर सिंगर, सीएम ने किया ट्वीट

Mika Singh- देश के मशहूर पॉप और बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह रविवार को भोपाल आए। यहां उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की।

भोपाल

deepak deewan

Sep 08, 2025

Mika Singh met Chief Minister Mohan Yadav at CM House
Mika Singh met Chief Minister Mohan Yadav at CM House

Mika Singh- देश के मशहूर पॉप और बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह रविवार को भोपाल आए। यहां उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की। सोमवार को सुबह मीका सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। सीएम हाउस समत्व भवन में सौजन्य मुलाकात करने आए बॉलीवुड सिंगर का सीएम ने शॉल उड़ाकर स्वागत किया। दोनों ने काफी देर तक बातचीत की। इस दौरान सिंगर मीका सिंह ने सीएम मोहन यादव की सरकार द्वारा नशे के खिलाफ उठाए गए कदमों की जमकर प्रशंसा की। सीएम डॉ. मोहन यादव ने इस मुलाकात के संबंध में अपने एक्स हेंडल पर ट्वीट किया।

मीका सिंह स्टेज शो के लिए रविवार को रात में भोपाल आए थे। उन्होंने खालिस पंजाबी अंदाज में “सतश्री काल भोपाल! कहकर दर्शकों का अभिवादन किया। “दमा दम मस्त कलंदर” गीत से अपने शो की शुरुआत की और एक के बाद एक कई धमाकेदार गाने गाए। मीका सिंह के परफार्मेंस पर दर्शक खूब झूमे।

ये भी पढ़ें

एमपी में नई कार्यकारिणी और निगम-मंडलों में नियुक्तियों की कवायद तेज, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री आए भोपाल
भोपाल
BL Santosh came for new executive and appointments in corporations in MP

मीका सिंह ने सीएम मोहन यादव से बातचीत की

सोमवार को सुबह मीका सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिलने उनके निवास स्थान समत्व भवन पहुंचे। सीएम ने पूरी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और उन्हें शॉल ओढ़ाया। मीका सिंह ने सीएम मोहन यादव से बातचीत की। उन्होंने राज्य सरकार के नशीली दवाओं और शराब के खिलाफ उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए उनकी प्रशंसा की।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने सिंगर मीका सिंह से मुलाकात की तस्वीरें अपने एक्स हेंडल पर पोस्ट कीं। ट्वीट करते हुए लिखा , आज भोपाल निवास पर प्रसिद्ध गायक मीका सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की।

ये भी पढ़ें

एमपी के दो जिलों का बदलेगा नक्शा, कई गांव होंगे इधर से उधर, आयोग ने मांगी रिपोर्ट
भोपाल
Map of Maihar and Rewa districts will change from half a dozen villages

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Sept 2025 03:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले बॉलीवुड के मशहूर सिंगर, सीएम ने किया ट्वीट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.