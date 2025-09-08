मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले बॉलीवुड के मशहूर सिंगर, सीएम ने किया ट्वीट

Mika Singh- देश के मशहूर पॉप और बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह रविवार को भोपाल आए। यहां उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की। सोमवार को सुबह मीका सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। सीएम हाउस समत्व भवन में सौजन्य मुलाकात करने आए बॉलीवुड सिंगर का सीएम ने शॉल उड़ाकर स्वागत किया। दोनों ने काफी देर तक बातचीत की। इस दौरान सिंगर मीका सिंह ने सीएम मोहन यादव की सरकार द्वारा नशे के खिलाफ उठाए गए कदमों की जमकर प्रशंसा की। सीएम डॉ. मोहन यादव ने इस मुलाकात के संबंध में अपने एक्स हेंडल पर ट्वीट किया।