मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले बॉलीवुड के मशहूर सिंगर, सीएम ने किया ट्वीट

Mika Singh- देश के मशहूर पॉप और बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह रविवार को भोपाल आए। यहां उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की। सोमवार को सुबह मीका सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। सीएम हाउस समत्व भवन में सौजन्य मुलाकात करने आए बॉलीवुड सिंगर का सीएम ने शॉल उड़ाकर स्वागत किया। दोनों ने काफी देर तक बातचीत की। इस दौरान सिंगर मीका सिंह ने सीएम मोहन यादव की सरकार द्वारा नशे के खिलाफ उठाए गए कदमों की जमकर प्रशंसा की। सीएम डॉ. मोहन यादव ने इस मुलाकात के संबंध में अपने एक्स हेंडल पर ट्वीट किया।
मीका सिंह स्टेज शो के लिए रविवार को रात में भोपाल आए थे। उन्होंने खालिस पंजाबी अंदाज में “सतश्री काल भोपाल! कहकर दर्शकों का अभिवादन किया। “दमा दम मस्त कलंदर” गीत से अपने शो की शुरुआत की और एक के बाद एक कई धमाकेदार गाने गाए। मीका सिंह के परफार्मेंस पर दर्शक खूब झूमे।
सोमवार को सुबह मीका सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिलने उनके निवास स्थान समत्व भवन पहुंचे। सीएम ने पूरी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और उन्हें शॉल ओढ़ाया। मीका सिंह ने सीएम मोहन यादव से बातचीत की। उन्होंने राज्य सरकार के नशीली दवाओं और शराब के खिलाफ उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए उनकी प्रशंसा की।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने सिंगर मीका सिंह से मुलाकात की तस्वीरें अपने एक्स हेंडल पर पोस्ट कीं। ट्वीट करते हुए लिखा , आज भोपाल निवास पर प्रसिद्ध गायक मीका सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की।