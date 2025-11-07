मोबाइल नंबर बनेगा ‘वाहन मालिक’ की असली पहचान, तुरंत कराएं अपडेट

परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने बताया कि सारथी पोर्टल एवं परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर अपडेशन लिंक को ओपन कर वाहन मालिक आसानी से अपना नया मोबाइल नंबर अपने ड्राइविंग लाइसेंस एवं व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड नंबर के साथ अपडेट कर सकते हैं। भविष्य में केवल उन्ही वाहन मालिकों के आवेदन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा जिनके मोबाइल नंबर अपडेट पाए जाएंगे एवं ओटीपी बताने के बाद ही यह प्रक्रिया पूरी हो सकेगी।