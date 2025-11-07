मोबाइल नंबर बनेगा ‘वाहन मालिक’ की असली पहचान, तुरंत कराएं अपडेट

फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: आधार कार्ड और पासपोर्ट की तर्ज पर अब ड्राइविंग लाइसेंस एवं व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड पर भी एक्टिव मोबाइल नंबर ही वाहन मालिक की असली पहचान करवाएगा। व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ओल्ड रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण, लर्निंग और पक्का ड्राइविंग लाइसेंस बनाते वक्त गाड़ी की डिटेल्स के साथ एक्टिव मोबाइल नंबर भी ऑनलाइन दर्ज करने पर ओटीपी जनरेट होगा।
यदि ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड में दर्ज करवाए गए मोबाइल नंबर में भिन्नता पाई जाती है तो ऐसे मामलों में ओटीपी जनरेट ही नहीं होगा और सारे काम लंबित हो जाएंगे।
परिवहन विभाग ने शहर के 18 लाख से ज्यादा और प्रदेश के सभी जिलों में रजिस्टर्ड ऐसे वाहन मालिकों के लिए अपडेट विंडो ओपन किया है जिनके मोबाइल नंबर अभी तक व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में ठीक तरह से दर्ज ही नहीं हो सके हैं।
परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने बताया कि सारथी पोर्टल एवं परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर अपडेशन लिंक को ओपन कर वाहन मालिक आसानी से अपना नया मोबाइल नंबर अपने ड्राइविंग लाइसेंस एवं व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड नंबर के साथ अपडेट कर सकते हैं। भविष्य में केवल उन्ही वाहन मालिकों के आवेदन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा जिनके मोबाइल नंबर अपडेट पाए जाएंगे एवं ओटीपी बताने के बाद ही यह प्रक्रिया पूरी हो सकेगी।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि मोबाइल नंबर अपडेट करने की मुहिम इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि बड़े पैमाने पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड में दर्ज नंबर में भिन्नता पाई जा रही थी।
कई मामलों में असल गाड़ी मालिक ने बगैर अनापत्ति प्रमाण पत्र के जबरन दूसरे पक्ष पर गाड़ी अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लेने के आरोप भी लगाए। मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद अब जब तक आवेदक वन टाइम पासवर्ड नहीं बताएगा तब तक किसी भी प्रकार के आवेदन पर कार्रवाई पूरी नहीं मानी जाएगी।
