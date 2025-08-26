Cabinet Meeting: मोहन कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसलों को मिलेगी मंजूरी

MP News: मध्यप्रदेश में मेट्रों का विस्तार होगा। ये अतिरिक्त शहरों और उज्जैन जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए भी चलाई जा सकती हैं तो बिजली पैदा करने के लिए नए थर्मल पावर प्लांट व उनकी यूनिटें स्थापित की जा सकती हैं। ऐसे प्रस्तावों को मंगलवार होने वाली कैबिनेट बैठक(Cabinet Meeting) में रखा जाना है।
जानकारी के मुताबिक, सबकुछ ठीक रहा तो कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है। वहीं अपराधों को नियंत्रित करने तीन नए कानूनों पर शत-प्रतिशत अमल करने की और काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए कम्प्यूटर समेत कई आधुनिक उपकरणों की जरुरत है। बैठक सुबह 11 बजे होगी।
सीएम डॉ. मोहन यादव स्थानीय बैठकें व कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद दिल्ली जाएंगे। वहां केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से भेंट प्रस्तावित है। सूत्रों के मुताबिक गृहमंत्री शाह के सामने सिंहस्थ 2028 को लेकर एक अहम प्रजेंटेशन होना है।
वहीं बिजली कंपनियों में सरकार बनने के साथ शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित कर्मचारियों को आज नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। ऐसे 1060 कर्मचारियों को सीएम डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) रवीन्द्र कभवन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र देंगे। बता दें कि, मोहन सरकार ने हाल में हुई कैबिनेट बैठक में नवीन संगठनात्मक संरचना के सेटअप को मंजूरी दी है। इसके तहत 50 हजार नए पद स्वीकृत किए हैं।