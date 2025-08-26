Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

Cabinet Meeting: मोहन कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसलों को मिलेगी मंजूरी

Cabinet Meeting: कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। वहीं अपराधों को नियंत्रित करने तीन नए कानूनों पर शत-प्रतिशत अमल करने की और काम कर रही है। बैठक सुबह 11 बजे होगी।

भोपाल

Avantika Pandey

Aug 26, 2025

cabinet meeting
फोटो- जनसंपर्क मध्यप्रदेश

MP News: मध्यप्रदेश में मेट्रों का विस्तार होगा। ये अतिरिक्त शहरों और उज्जैन जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए भी चलाई जा सकती हैं तो बिजली पैदा करने के लिए नए थर्मल पावर प्लांट व उनकी यूनिटें स्थापित की जा सकती हैं। ऐसे प्रस्तावों को मंगलवार होने वाली कैबिनेट बैठक(Cabinet Meeting) में रखा जाना है।

अपराधों को नियंत्रित करने तीन नए कानून

जानकारी के मुताबिक, सबकुछ ठीक रहा तो कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है। वहीं अपराधों को नियंत्रित करने तीन नए कानूनों पर शत-प्रतिशत अमल करने की और काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए कम्प्यूटर समेत कई आधुनिक उपकरणों की जरुरत है। बैठक सुबह 11 बजे होगी।

ये भी पढ़ें

बिजली कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, आज मिलेगा नियुक्ति-पत्र, 50 हजार नए पद भी स्वीकृत
भोपाल
CM Mohan Yadav 1060 electricity employees will get appointment letters

सिंहस्थ के कामों को लेकर दिल्ली में प्रजेंटेशन आज

सीएम डॉ. मोहन यादव स्थानीय बैठकें व कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद दिल्ली जाएंगे। वहां केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से भेंट प्रस्तावित है। सूत्रों के मुताबिक गृहमंत्री शाह के सामने सिंहस्थ 2028 को लेकर एक अहम प्रजेंटेशन होना है।

कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम मोहन

वहीं बिजली कंपनियों में सरकार बनने के साथ शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित कर्मचारियों को आज नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। ऐसे 1060 कर्मचारियों को सीएम डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) रवीन्द्र कभवन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र देंगे। बता दें कि, मोहन सरकार ने हाल में हुई कैबिनेट बैठक में नवीन संगठनात्मक संरचना के सेटअप को मंजूरी दी है। इसके तहत 50 हजार नए पद स्वीकृत किए हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी के 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जमकर बरसेगा पानी
भोपाल
MP Weather heavy rain and storm alert in mp

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 09:00 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Cabinet Meeting: मोहन कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसलों को मिलेगी मंजूरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.