एमपी के 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जमकर बरसेगा पानी

मौसम विभाग(MP Weather) ने बताया कि फिलहाल बंगाल की खाड़ी के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवातीय सिस्टम सक्रिय है, जिससे अगले 48 घंटों में एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही दक्षिण हरियाणा और उत्तर-पूर्वी राजस्थान में भी ऊपरी हवा का चक्रवात सक्रिय है। यह सिस्टम दक्षिण उत्तरप्रदेश, उत्तर-पूर्वी मध्यप्रदेश, उत्तर छत्तीसगढ़ और ओडिशा तक फैला हुआ है, जिसके चलते प्रदेश में बारिश(Heavy rain) का दौर जारी है।