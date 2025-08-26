Patrika LogoSwitch to English

एमपी के 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जमकर बरसेगा पानी

MP Weather: मौसम विभाग ने मंगलवार को भी प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश(Heavy rain) का अलर्ट जारी किया है।

भोपाल

Avantika Pandey

Aug 26, 2025

MP Weather: मध्यप्रदेश में स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय होने की वजह से कई जिलों में भारी बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश के ऊपरी हिस्से में सोमवार को मानसून टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम का असर देखने को मिला। इन वजहों से कई जिलों में लगातार झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश(Heavy rain) का अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों में भारी बारिश

मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, उज्जैन संभाग के 2 जिले- नीमच और मंदसौर में ही तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों में भारी वर्षा के साथ झंझावत और वज्रपात की संभावना जताई गई है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत अन्य जिलों में झंझावत और वज्रपात का अलर्ट जारी हुआ है।

ये सिस्टम सक्रिय

मौसम विभाग(MP Weather) ने बताया कि फिलहाल बंगाल की खाड़ी के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवातीय सिस्टम सक्रिय है, जिससे अगले 48 घंटों में एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही दक्षिण हरियाणा और उत्तर-पूर्वी राजस्थान में भी ऊपरी हवा का चक्रवात सक्रिय है। यह सिस्टम दक्षिण उत्तरप्रदेश, उत्तर-पूर्वी मध्यप्रदेश, उत्तर छत्तीसगढ़ और ओडिशा तक फैला हुआ है, जिसके चलते प्रदेश में बारिश(Heavy rain) का दौर जारी है।

Published on:

26 Aug 2025 08:31 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जमकर बरसेगा पानी

