अगले 72 घंटे आफत की बारिश, 23 जिलों में ‘भारी बरसात’ की चेतावनी

mp weather update: मध्य प्रदेश में मानसून के तीन माह समाप्त होने जा रहे है और बारिश का आखिरी चरण शुरू हो गया है। सितंबर मानसूत सीजन का अंतिम माह होगा, लेकिन सीजन खत्म होने से पहले ही प्रदेश में मानसूनी बारिश का कोटा लगभग पूरा हो गया है। कोटे के लिए लिहाज से मात्र आधा इंच बारिश की जरूरत है। मानसून सीजन में प्रदेश में बारिश का कोटा 949.5 मिमी है, जबकि अब तक 936 मिमी बारिश हो चुकी है। आगे भी बारिश की उम्मीद है। अब तक की स्थिति देखी जाए तो प्रदेश में सामान्य से 23% ज्यादा बारिश हुई है। (monsoon alert)