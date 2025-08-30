Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दमोह

गणेशजी की मूर्ति रखकर बनवाया चबूतरा, प्रशासन ने अवैध बताकर तोड़ा!

gal construction razed: MP में शासकीय भूमि पर अवैध चबूतरा निर्माण और मूर्ति स्थापना पर प्रशासन सख्त हो गया। घंटों की बातचीत बेनतीजा रही तो क्रेन से प्रतिमा हटवाकर चबूतरा तोड़ दिया गया।

दमोह

Akash Dewani

Aug 30, 2025

government land illegal construction razed ganesh idol removed mp news
government land illegal construction razed ganesh idol removed (फोटो-Patrika.com)

MP News: दमोह जिले के बांदकपुर क्षेत्र में स्थित जागेश्वरनाथ मंदिर (Jageshwarnath temple) से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित मेला मैदान में शासकीय भूमि पर अवैध चबूतरा निर्माण और प्रतिमा स्थापना बीते दिनों की गई थी। पाषाण की इस मूर्ति की स्थापना की जानकारी प्रशासन को दी गई थी। इसके बाद गुरुवार को टीम बांदकपुर पहुंची थी। जहां ६ घंटे तक बातचीत के बाद चबूतरा को तोड़ दिया गया। साथ ही गणेश प्रतिमा को उठाकर सुरक्षित स्थान पर रखवाया गया है। (mp news)

जांच करने मौके पर अफसर

गुरुवार को जांच के लिए हल्का पटवारी, नायब तहसीलदार और बाद में एसडीएम आरएल बागरी भी मौके पर पहुंचे। देर रात तक प्रशासनिक अमला मौके पर जांच करता रहा। इस दौरान मूर्ति स्थापित करने वालों से दस्तावेज मांगे गए, जिसमें उन्होंने कुछ पुराने दस्तावेज दिखाए, लेकिन मौजूदा दस्तावेज में उक्त जगह मप्र शासन के नाम पर चढ़ी होना बताई गई। एसडीएम ने संबंधित से यह लिखकर चाहा कि अनंत चतुर्दशी को मूर्ति का विसर्जन कर चबूतरा हटा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा लिखकर नहीं दिया गया। (mp news)

ये भी पढ़ें

48 घंटे तक जारी रहेगा मानसून का कहर, 12 जिलों में ‘तगड़ी’ बारिश का अलर्ट
इंदौर
mp weather update 30 august heavy rain alert monsoon news

बातचीत के बाद नहीं माने लोग, प्रशासन ने तोड़ा चबूतरा

इसके बाद रात करीब 9 बजे प्रशासन की टीम ने क्रेन के माध्यम से गणेश प्रतिमा को सुरक्षित हटवाकर मंदिर में रखवाया गया। जबकि चतूबरा को वहां से तोड़ दिया गया है। इस मामले में नायब तहसीलदार प्रीतम सिंह का कहना है बिना अनुमति शासकीय भूमि पर चबूतरा बनाना और गणेश प्रतिमा रखना अवैध है। प्रकरण की तस्दीक की जा रही है। लंबी बातचीत के बाद भी समाधान नहीं निकलने पर मूर्ति को उठाकर चबूतरा को तोड़ा (illegal construction razed) गया है। साथ ही अन्य लोगों को भी चेतावनी दी गई है। (mp news)

ये भी पढ़ें

MP के चीते खुद बना रहे कॉरिडोर, 3 राज्यों तक बढ़ाया दबदबा, सामने आया मैप
श्योपुर
roaming freely cheetah corridor kuno national park sheopur mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 11:52 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Damoh / गणेशजी की मूर्ति रखकर बनवाया चबूतरा, प्रशासन ने अवैध बताकर तोड़ा!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.