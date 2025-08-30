गणेशजी की मूर्ति रखकर बनवाया चबूतरा, प्रशासन ने अवैध बताकर तोड़ा!

MP News: दमोह जिले के बांदकपुर क्षेत्र में स्थित जागेश्वरनाथ मंदिर (Jageshwarnath temple) से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित मेला मैदान में शासकीय भूमि पर अवैध चबूतरा निर्माण और प्रतिमा स्थापना बीते दिनों की गई थी। पाषाण की इस मूर्ति की स्थापना की जानकारी प्रशासन को दी गई थी। इसके बाद गुरुवार को टीम बांदकपुर पहुंची थी। जहां ६ घंटे तक बातचीत के बाद चबूतरा को तोड़ दिया गया। साथ ही गणेश प्रतिमा को उठाकर सुरक्षित स्थान पर रखवाया गया है। (mp news)
गुरुवार को जांच के लिए हल्का पटवारी, नायब तहसीलदार और बाद में एसडीएम आरएल बागरी भी मौके पर पहुंचे। देर रात तक प्रशासनिक अमला मौके पर जांच करता रहा। इस दौरान मूर्ति स्थापित करने वालों से दस्तावेज मांगे गए, जिसमें उन्होंने कुछ पुराने दस्तावेज दिखाए, लेकिन मौजूदा दस्तावेज में उक्त जगह मप्र शासन के नाम पर चढ़ी होना बताई गई। एसडीएम ने संबंधित से यह लिखकर चाहा कि अनंत चतुर्दशी को मूर्ति का विसर्जन कर चबूतरा हटा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा लिखकर नहीं दिया गया। (mp news)
इसके बाद रात करीब 9 बजे प्रशासन की टीम ने क्रेन के माध्यम से गणेश प्रतिमा को सुरक्षित हटवाकर मंदिर में रखवाया गया। जबकि चतूबरा को वहां से तोड़ दिया गया है। इस मामले में नायब तहसीलदार प्रीतम सिंह का कहना है बिना अनुमति शासकीय भूमि पर चबूतरा बनाना और गणेश प्रतिमा रखना अवैध है। प्रकरण की तस्दीक की जा रही है। लंबी बातचीत के बाद भी समाधान नहीं निकलने पर मूर्ति को उठाकर चबूतरा को तोड़ा (illegal construction razed) गया है। साथ ही अन्य लोगों को भी चेतावनी दी गई है। (mp news)