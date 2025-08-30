गणेशजी की मूर्ति रखकर बनवाया चबूतरा, प्रशासन ने अवैध बताकर तोड़ा!

इसके बाद रात करीब 9 बजे प्रशासन की टीम ने क्रेन के माध्यम से गणेश प्रतिमा को सुरक्षित हटवाकर मंदिर में रखवाया गया। जबकि चतूबरा को वहां से तोड़ दिया गया है। इस मामले में नायब तहसीलदार प्रीतम सिंह का कहना है बिना अनुमति शासकीय भूमि पर चबूतरा बनाना और गणेश प्रतिमा रखना अवैध है। प्रकरण की तस्दीक की जा रही है। लंबी बातचीत के बाद भी समाधान नहीं निकलने पर मूर्ति को उठाकर चबूतरा को तोड़ा (illegal construction razed) गया है। साथ ही अन्य लोगों को भी चेतावनी दी गई है। (mp news)