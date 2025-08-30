MP के चीते खुद बना रहे कॉरिडोर, 3 राज्यों तक बढ़ाया दबदबा, सामने आया मैप

17 सितंबर 2022 को शुरू हुर प्रोजेक्ट चीता (Kuno National Park) को 35 माह हो चुके हैं। इस दौरान चीते श्योपुर सहित 8 जिलों मुरैना, ग्वालियर शिवपुरी और अशोकनगर, जबकि राजस्थान के बारां, सवाईमाधोपुर और करौली में पहुंच चुके हैं। बहरहाल, चीता के विचरण के लिए डब्ल्यूआइआइ देहरादून (WII Dehradun) के विशेषज्ञों सहित अन्य एक्सपर्ट्स ने 17 हजार वर्ग किमी का चीता लैंडस्केप निर्धारित किया है। इसमें मप्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 18 जिलों का का शामिल है। पर यह लैंडस्केप अभी तैयार नहीं है, इसलिए चीतों को वापस लाना पड़ता है।