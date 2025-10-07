लौट आया मानसून: 8-9-10 अक्टूबर को ‘भारी बारिश’ अलर्ट, IMD की चेतावनी

पश्चिम-मध्य और इससे सटे उत्तर-पश्चिम अरब सागर के ऊपर स्थित गहरा दबाव (चक्रवाती तूफान 'शक्ति' का अवशेष) कमजोर होकर एक दबाव में परिवर्तित हो गया है और यह अक्षांश 19.0° उत्तर और देशांतर 60.5° पूर्व के पास निम्न दबाव क्षेत्र के रूप में केंद्रित है। पश्चिम-मध्य और इससे सटे उत्तर-पश्चिम अरब सागर के ऊपर धीरे-धीरे दक्षिण-पूर्व की ओर बढ़ने और अगले 12 घंटों के दौरान एक चिह्नित निम्न दबाव क्षेत्र में परिवर्तित होने की संभावना है।