Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

भोपाल

लौट आया मानसून: 8-9-10 अक्टूबर को 'भारी बारिश' अलर्ट, IMD की चेतावनी

Heavy Rain Alert: आने वाले 3 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

2 min read

भोपाल

image

Astha Awasthi

Oct 07, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

Heavy Rain Alert:एमपी के भोपाल शहर में लगातार मौसम अपने रंग दिखा रहा है। कई दिन रूकी बारिश एक बार फिर से शुरु हो चुका है। राजधानी के कई क्षेत्रों में तेज बारिश का दौर चालू है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा अभी भी 20° उत्तर / 69° पूर्व, वेरावल, भरूच, उज्जैन, झांसी, शाहजहांपुर और 30° उत्तर / 81° पूर्व से होकर गुजर रही है।

गुजरात के शेष भागों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ और भागों तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों से आगामी 3-4 दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। वापसी से पहले मानसून अगले तीन दिन तेज बारिश कराएगा।

चक्रवाती तूफान 'शक्ति' परिवर्तित

पश्चिम-मध्य और इससे सटे उत्तर-पश्चिम अरब सागर के ऊपर स्थित गहरा दबाव (चक्रवाती तूफान 'शक्ति' का अवशेष) कमजोर होकर एक दबाव में परिवर्तित हो गया है और यह अक्षांश 19.0° उत्तर और देशांतर 60.5° पूर्व के पास निम्न दबाव क्षेत्र के रूप में केंद्रित है। पश्चिम-मध्य और इससे सटे उत्तर-पश्चिम अरब सागर के ऊपर धीरे-धीरे दक्षिण-पूर्व की ओर बढ़ने और अगले 12 घंटों के दौरान एक चिह्नित निम्न दबाव क्षेत्र में परिवर्तित होने की संभावना है।

पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर राजस्थान और उससे सटे हरियाणा के ऊपर एक प्रेरित निम्न दबाव क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। इससे संबंधित ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवातीय परिसंचरण समुद्र तल से 9.6 किलोमीटर की ऊXचाई तक फैला हुआ है और ऊँचाई के साथ उत्तर-पश्चिम की ओर झुका हुआ है।

उत्तर-पश्चिम राजस्थान और उससे सटे दक्षिण पंजाब के ऊपर समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊँचाई तक फैला हुआ चक्रवातीय परिसंचरण अब उपरोक्त चक्रवाती परिसंचरण में विलीन हो गया है। एक ट्रफ रेखा, उत्तर तटीय ओडिशा से पूर्वी तेलंगाना तक (आंतरिक ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़ होते हुए) समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनी हुई है। जिससे बारिश के आसार हैं।

21 जिलों में अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने सिहोर, राजगढ़, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी समेत भोपाल, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।

Metro Project: ‘ब्लू लाइन’ का काम शुरु, 13 जगहों पर रोकी गई जमीनों की खरीदी-बिक्री
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

07 Oct 2025 05:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / लौट आया मानसून: 8-9-10 अक्टूबर को 'भारी बारिश' अलर्ट, IMD की चेतावनी

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

