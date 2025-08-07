एमपी से रूठा मानसून, 5 दिन कहीं तेज बारिश के आसार नहीं, यहां तापमान 35 डिग्री के पार

Monsoon Update in MP : एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में जुलाई के महीने में भारी बारिश और बाढ़ के हालात देखने को मिले थे तो वहीं, अब अगस्त महीना शुरु होने के बाद से मानसूम मानों प्रदेश से रूठ सा गया है। कुछ स्थानों पर तो रिमझिम बारिश हो रही है, लेकिन राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में गर्मी और उमस के हालात बनने लगे हैं। मौसम साफ होते ही तेज धूप खिल उठी है जबकि, शाम से ही राजधानी भोपाल समेत अधिकतर क्षेत्रों में भारी उमस हो रही है।
वहीं, मौसम विभाग की मानें तो आगामी 4 दिन प्रदेश के किसी भी हिस्से में बारिश का कोई स्ट्रांग सिस्टम नहीं बन रहा है, जिसके तहत इस बार रक्षाबंधन पर बारिश की संभावना नहीं है। इस दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर जैसे प्रदेश के प्रमुख शहरों में मौसम साफ रहने से तीखी धूप खिली रहने की संभावना है।
बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में अदिकतम तापमान सबसे अधिक 35 डिग्री से ज्यादा दर्ज हुआ। इसके अलावा, नर्मदापुरम, जबलपुर और मंडला में भी तापमान 34 डिग्री के पार बना हुआ है। हालांकि, इस अवधि में कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इनमें भिंड, गुना और सिंगरौली जैसे जिले शामिल हैं।
आपको ये भी बता दें कि, सिर्फ जुलाई महीने में ही प्रदेश में औसत से 40 फीसदी अधिक बारिश हो चुकी है। पूर्वी मध्य प्रदेश में अब तक औसत से करीब 45 फीसदी अधिक बारिश हुई है तो पश्चिम मध्य प्रदेश में औसत से 36 फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है।
मौसम विभाग के अनुसार, मौजूदा समय में एक ट्रफ लाइन उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रही है। साथ ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। हालांकि अगले 5 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना नहीं है। वहीं, अन्य जिलों में मौसम साफ रहने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है।
मौसम विभाग ने गुरुवार को सूबे के भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर और पांढुर्णा जिले में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की है।
प्रदेश के पांच बड़े शहरों के अधिकतम तापमान की बात करें तो जबलपुर का अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। यहां पारा 34.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, ग्वालियर का अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री, उज्जैन का 33 डिग्री, भोपाल का 32.7 डिग्री और इंदौर का 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।