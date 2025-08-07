7 अगस्त 2025,

भोपाल

एमपी से रूठा मानसून, 5 दिन कहीं तेज बारिश के आसार नहीं, यहां तापमान 35 डिग्री के पार

Monsoon Update in MP : मध्य प्रदेश में जुलाई महीने में जहां एक तरफ भारी बारिश और बाढ़ के हालात देखने को मिले थे तो वहीं, अगस्त महीने में मानों मानसूम प्रदेश से रूठ सा गया है। अधिकतर क्षेत्रों में पड़ रही तीखी धूंप ने लोगों को परेशान करना शुरु कर दिया है।

भोपाल

Faiz Mubarak

Aug 07, 2025

Monsoon Update in MP
एमपी से रूठा मानसून (Photo Source)

Monsoon Update in MP : एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में जुलाई के महीने में भारी बारिश और बाढ़ के हालात देखने को मिले थे तो वहीं, अब अगस्त महीना शुरु होने के बाद से मानसूम मानों प्रदेश से रूठ सा गया है। कुछ स्थानों पर तो रिमझिम बारिश हो रही है, लेकिन राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में गर्मी और उमस के हालात बनने लगे हैं। मौसम साफ होते ही तेज धूप खिल उठी है जबकि, शाम से ही राजधानी भोपाल समेत अधिकतर क्षेत्रों में भारी उमस हो रही है।

वहीं, मौसम विभाग की मानें तो आगामी 4 दिन प्रदेश के किसी भी हिस्से में बारिश का कोई स्ट्रांग सिस्टम नहीं बन रहा है, जिसके तहत इस बार रक्षाबंधन पर बारिश की संभावना नहीं है। इस दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर जैसे प्रदेश के प्रमुख शहरों में मौसम साफ रहने से तीखी धूप खिली रहने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

एमपी में मेहसूस हुए भूकंप के झटके, लोगों में हड़कंप
मंदसौर
Earthquake Tremors

खजुराहो में सबसे ज्यादा गर्मी

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में अदिकतम तापमान सबसे अधिक 35 डिग्री से ज्यादा दर्ज हुआ। इसके अलावा, नर्मदापुरम, जबलपुर और मंडला में भी तापमान 34 डिग्री के पार बना हुआ है। हालांकि, इस अवधि में कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इनमें भिंड, गुना और सिंगरौली जैसे जिले शामिल हैं।

अबतक 40% ज्यादा बारिश

आपको ये भी बता दें कि, सिर्फ जुलाई महीने में ही प्रदेश में औसत से 40 फीसदी अधिक बारिश हो चुकी है। पूर्वी मध्य प्रदेश में अब तक औसत से करीब 45 फीसदी अधिक बारिश हुई है तो पश्चिम मध्य प्रदेश में औसत से 36 फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है।

5 दिन भारी बारिश की संभावना नहीं

मौसम विभाग के अनुसार, मौजूदा समय में एक ट्रफ लाइन उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रही है। साथ ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। हालांकि अगले 5 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना नहीं है। वहीं, अन्य जिलों में मौसम साफ रहने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है।

कुछ जिलों में आज बूंदाबांदी की संभावना

मौसम विभाग ने गुरुवार को सूबे के भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर और पांढुर्णा जिले में हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की है।

जानें प्रमुख शहरों का तापमान

प्रदेश के पांच बड़े शहरों के अधिकतम तापमान की बात करें तो जबलपुर का अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। यहां पारा 34.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, ग्वालियर का अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री, उज्जैन का 33 डिग्री, भोपाल का 32.7 डिग्री और इंदौर का 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

ये भी पढ़ें

अब पुलिस बुलाने के लिए 100 नहीं डायल करना होगा 112, बेड़े में शामिल हुए बेहद हाईटेक वाहन
भोपाल
MP Police Dial-112

