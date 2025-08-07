एमपी से रूठा मानसून, 5 दिन कहीं तेज बारिश के आसार नहीं, यहां तापमान 35 डिग्री के पार

Monsoon Update in MP : एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में जुलाई के महीने में भारी बारिश और बाढ़ के हालात देखने को मिले थे तो वहीं, अब अगस्त महीना शुरु होने के बाद से मानसूम मानों प्रदेश से रूठ सा गया है। कुछ स्थानों पर तो रिमझिम बारिश हो रही है, लेकिन राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में गर्मी और उमस के हालात बनने लगे हैं। मौसम साफ होते ही तेज धूप खिल उठी है जबकि, शाम से ही राजधानी भोपाल समेत अधिकतर क्षेत्रों में भारी उमस हो रही है।