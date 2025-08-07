अब पुलिस बुलाने के लिए 100 नहीं डायल करना होगा 112, बेड़े में शामिल हुए बेहद हाईटेक वाहन

कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और त्वरित बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की महत्वपूर्ण पहल बताईजा रही है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के विभिन्न पुलिस थानों को ये नए तकनीकी डायल-112 वाहन सौंपे जाएंगे। इन अत्याधुनिक वाहनों के माध्यम से पुलिस रिस्पॉन्स टाइम को कम करने और आमजन तक त्वरित सहायता पहुंचाने में उल्लेखनीय सुधार होने का दावा किया जा रहा है। बता दें कि, डायल-112 सेवा के रिस्पांस टाइम को घटाकर 15 से 20 मिनट में पीड़ित तक मदद पहुंचाने का दावा किया जा रहा है।