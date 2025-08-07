अब पुलिस बुलाने के लिए 100 नहीं डायल करना होगा 112, बेड़े में शामिल हुए बेहद हाईटेक वाहन

MP Police Dial-112 : मध्य प्रदेश पुलिस की आने वाले 15 अगस्त से काया पलट होने जा रही है। क्योंकि, इस दिन एमपी पुलिस को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आधुनिक सुविधाओं और तकनीकों से लैस 1200 नई महिंद्रा स्कॉर्पियो और बोलोरो गाड़ियों की सौगात देंगे। इसी के साथ पुलिस सहायता का नंबर भी डायल-100 के बजाए डायल-112 हो जाएगा। यानी पुलिस सहायता के लिए आपको 112 पर कॉल करना होगा।
कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और त्वरित बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की महत्वपूर्ण पहल बताईजा रही है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के विभिन्न पुलिस थानों को ये नए तकनीकी डायल-112 वाहन सौंपे जाएंगे। इन अत्याधुनिक वाहनों के माध्यम से पुलिस रिस्पॉन्स टाइम को कम करने और आमजन तक त्वरित सहायता पहुंचाने में उल्लेखनीय सुधार होने का दावा किया जा रहा है। बता दें कि, डायल-112 सेवा के रिस्पांस टाइम को घटाकर 15 से 20 मिनट में पीड़ित तक मदद पहुंचाने का दावा किया जा रहा है।
पुलिस को 15 अगस्त 2025 से डायल-100 सेवा के बजाए डायल 112 एमरजेंसी नंबर अपनाने जा रही है। इसके लिए पुलिस विभाग को नई चमचमाती 1200 गाड़ियां सौंपी जाएंगी। बताया जा रहा है कि, सभी वाहन महिंद्रा कंपनी के होंगे। इस तरह एमपी पुलिस को डायल 112 सेवा के जरिए स्वदेशी महिंद्रा कंपनी के बनाए आधुनिक वाहन मिलेंगे। ये भी जान लें कि, अबतक डायल-112 का इस्तेमाल हरियाणा और उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन, अब 15 अगस्त 2025 से मध्य प्रदेश में ये सेवा प्रभावी होगी।
मध्य प्रदेश पुलिस को आगामी 15 अगस्त को सौंपी जाने वाली डायल-112 सेवा वाहन राजधानी भोपाल में बनकर तैयार खड़ी हैं। 15 अगस्त से कुल 1200 वाहनों में से 600 प्रदेश के शहरी इलाकों में पहुंचाई जाएंगी, जबकि अन्य 600 वाहनों को ग्रामीण इलाकों में तैनात किया जाएगा।
पुलिस को दिए जाने वाले इन वाहनों को पिछले वाहनों के मुकाबले काफी आधुनिक बनाया है। डायल-112 के इन वाहनों में वायरलेस सुविधा से लेकर लाइव लोकेशन ट्रैकिंग सिस्ट और जीपीएस टेक्नोलॉजी से लैस होंगे।