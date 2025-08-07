7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

अब पुलिस बुलाने के लिए 100 नहीं डायल करना होगा 112, बेड़े में शामिल हुए बेहद हाईटेक वाहन

MP Police Dial-112 : 15 अगस्त से मध्य प्रदेश पुलिस को इमरजेंसी या जरूरत के समय बुलाने के लिए 100 नहीं... 112 डायल करना होगा। बेड़े में शामिल हो रहे 1200 नए हाईटेक वाहन।

भोपाल

Faiz Mubarak

Aug 07, 2025

MP Police Dial-112
अब पुलिस बुलाने के लिए 100 नहीं डायल करना होगा 112 (Photo Source Patrika)

MP Police Dial-112 : मध्य प्रदेश पुलिस की आने वाले 15 अगस्त से काया पलट होने जा रही है। क्योंकि, इस दिन एमपी पुलिस को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आधुनिक सुविधाओं और तकनीकों से लैस 1200 नई महिंद्रा स्कॉर्पियो और बोलोरो गाड़ियों की सौगात देंगे। इसी के साथ पुलिस सहायता का नंबर भी डायल-100 के बजाए डायल-112 हो जाएगा। यानी पुलिस सहायता के लिए आपको 112 पर कॉल करना होगा।

कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और त्वरित बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की महत्वपूर्ण पहल बताईजा रही है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के विभिन्न पुलिस थानों को ये नए तकनीकी डायल-112 वाहन सौंपे जाएंगे। इन अत्याधुनिक वाहनों के माध्यम से पुलिस रिस्पॉन्स टाइम को कम करने और आमजन तक त्वरित सहायता पहुंचाने में उल्लेखनीय सुधार होने का दावा किया जा रहा है। बता दें कि, डायल-112 सेवा के रिस्पांस टाइम को घटाकर 15 से 20 मिनट में पीड़ित तक मदद पहुंचाने का दावा किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

सड़क पर दिखीं चिंगारियां, धमाकों से लोग रह गए सन्न, CCTV न होता तो किसी को सच पता न चलता
नीमच
Neemuch News

अबतक यूपी और हरियाणा में डायल 112 सेवा

पुलिस को 15 अगस्त 2025 से डायल-100 सेवा के बजाए डायल 112 एमरजेंसी नंबर अपनाने जा रही है। इसके लिए पुलिस विभाग को नई चमचमाती 1200 गाड़ियां सौंपी जाएंगी। बताया जा रहा है कि, सभी वाहन महिंद्रा कंपनी के होंगे। इस तरह एमपी पुलिस को डायल 112 सेवा के जरिए स्वदेशी महिंद्रा कंपनी के बनाए आधुनिक वाहन मिलेंगे। ये भी जान लें कि, अबतक डायल-112 का इस्तेमाल हरियाणा और उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन, अब 15 अगस्त 2025 से मध्य प्रदेश में ये सेवा प्रभावी होगी।

600 शहर में तो 600 ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे तैनात

मध्य प्रदेश पुलिस को आगामी 15 अगस्त को सौंपी जाने वाली डायल-112 सेवा वाहन राजधानी भोपाल में बनकर तैयार खड़ी हैं। 15 अगस्त से कुल 1200 वाहनों में से 600 प्रदेश के शहरी इलाकों में पहुंचाई जाएंगी, जबकि अन्य 600 वाहनों को ग्रामीण इलाकों में तैनात किया जाएगा।

इन तकनीकों से लैस हैं वाहन

पुलिस को दिए जाने वाले इन वाहनों को पिछले वाहनों के मुकाबले काफी आधुनिक बनाया है। डायल-112 के इन वाहनों में वायरलेस सुविधा से लेकर लाइव लोकेशन ट्रैकिंग सिस्ट और जीपीएस टेक्नोलॉजी से लैस होंगे।

ये भी पढ़ें

लाखों यात्रियों के लिए बड़ी खबर, त्योहारी सीजन में उज्‍जैन-भोपाल के बीच चलेगी स्‍पेशल ट्रेन, देखें शेड्यूल
रतलाम
Ujjain-Bhopal Special Train

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

07 Aug 2025 10:21 am

Published on:

07 Aug 2025 10:05 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / अब पुलिस बुलाने के लिए 100 नहीं डायल करना होगा 112, बेड़े में शामिल हुए बेहद हाईटेक वाहन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.