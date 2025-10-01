सूरत की तर्ज पर भोपाल में फ्लाईओवर के नीचे बन सकते हैं 70 से अधिक स्पोर्ट्स सेंटर

फ्लाईओवर स्पोर्ट्स हब एक सामुदायिक केंद्र होता है जिसे विशेष रूप से ऊपरी पुलों, रेलवे ओवरब्रिज या मेट्रो वायडक्ट के नीचे की खाली जगह में विकसित किया जाता है। यह उस जगह को नया जीवन देता है जो पहले अक्सर कचरा फेंकने का स्थान, अनधिकृत पार्किंग या असामाजिक गतिविधियों का केंद्र बन जाती थी। फ्लाईओवर की संरचना इन हब को धूप और बारिश से देती है। यह इनडोर या अर्ध-इनडोर सुविधा बन जाती है। यहां जमीन पहले से ही उपलब्ध है. इसलिए नए सिरे से भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे विकास की लागत कम हो जाती है। यहां टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज, एयर हॉकी, बॉलिंग, पीकलबॉल और बॉक्स क्रिकेट जैसे खेल हो सकते हैं।