सूरत की तर्ज पर भोपाल में फ्लाईओवर के नीचे बन सकते हैं 70 से अधिक स्पोर्ट्स सेंटर

MP News: सूरत नगर निगम की तर्ज पर भोपाल में भी फ्लाईओवर के नीचे की खाली जगह में स्पोर्ट्स हब विकसित करने से भोपालवासियों को इसका लाभ मिल सकता है। सूरत में इसे शहरी नियोजन का एक बेहतरीन उदाहरण बताया जा रहा है। यहां पहला प्रमुख स्पोर्ट्स हब पार्ले पॉइंट चार रास्ता स्थित शहीद वीर भगत सिंह ब्रिज के नीचे विकसित किया गया है। इस स्मार्ट अर्बन मैजिक का लाभ भोपालवासियों को भी मिल सकता है। यहां दस ब्रिज हैं, जिनके नीचे खाली ब्लॉक्स में करीब 70 प्ले जोन विकसित किए जा सकते हैं। यहां 5000 से अधिक लोगों को अपने घर के पास खेल सुविधा मिल सकती है।
विशेषकर सघन आबादी वाले क्षेत्रों में जहां पार्क और खेल के मैदान जैसी सार्वजनिक जगहें बहुत कम होती है। इस अभिनव उपयोग से बिना किसी नई जमीन का उपयोग किए नागरिको को खेलने की जगह मिल जाती है। नगर निगम द्वारा संचालित होने के कारण बहुत कम शुल्क या सदस्यता फीस पर इसे उपलब्ध कराया जाता है। फ्लाईओवर के नीचे की जगह को रोशनी, सुरक्षाकर्मी और उचित सुविधाओं के साथ विकसित करने से यह दिन-रात उपयोग के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है।
फ्लाईओवर स्पोर्ट्स हब एक सामुदायिक केंद्र होता है जिसे विशेष रूप से ऊपरी पुलों, रेलवे ओवरब्रिज या मेट्रो वायडक्ट के नीचे की खाली जगह में विकसित किया जाता है। यह उस जगह को नया जीवन देता है जो पहले अक्सर कचरा फेंकने का स्थान, अनधिकृत पार्किंग या असामाजिक गतिविधियों का केंद्र बन जाती थी। फ्लाईओवर की संरचना इन हब को धूप और बारिश से देती है। यह इनडोर या अर्ध-इनडोर सुविधा बन जाती है। यहां जमीन पहले से ही उपलब्ध है. इसलिए नए सिरे से भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे विकास की लागत कम हो जाती है। यहां टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज, एयर हॉकी, बॉलिंग, पीकलबॉल और बॉक्स क्रिकेट जैसे खेल हो सकते हैं।
ब्रिज के नीचे खाली जगह का उपयोग करने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हुए हैं। इसमें योजना तय कर काम आगे बढ़ाया जाएगा।-कौशलेंद्र विक्रमसिंह, कलेक्टर
