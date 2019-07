मध्यप्रदेश में 'OUT ऑफ CONTROL' हैं बीजेपी के नेता, 3 दिन में दो ने सरकारी अधिकारी को कूटा

भोपाल. मध्यप्रदेश में सत्ता कांग्रेस ( Congress ) के पास है, लेकिन हनक में बीजेपी ( BJP )के नेता है। तीन दिनों के अंदर बीजेपी के दो नेताओं ( BJP leaders ) ने सरकारी अधिकारियों को कूटा तो एक बल्ला लेकर धमकाने पहुंच गया। मध्यप्रदेश के तीन जिलों में अफसरों के ऊपर कहर बनकर टूटे हैं भाजपा के नेता। बीजेपी नेताओं की गुंडागर्दी ( BJP leaders goofing ) के शिकार दो अफसर ( government officers ) अस्पताल में भर्ती हैं।

सबसे पहले बात बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय की करतूत की करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और बीजेपी के विधायक आकाश विजयवर्गीय क्रिकेट प्रेमी तो शुरू से हैं। लेकिन कभी दुनिया के सामने बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर पाए है। शहर में खतरनाक मकान तोड़ने आए नगर निगम के अधिकारियों पर ही इसका प्रयोग किया।

आकाश विजयवर्गीय ने बल्ला लेकर निगम के अधिकारी की पिटाई की। बल्ले से कैलाश विजयवर्गीय के लल्ला को मन नहीं भरा तो लात-घूसों की बरसात की। सिर्फ आकाश विजयवर्गीय ही नहीं उनके समर्थकों ने भी निगम के अधिकारियों पर लात घूंसे बरसाएं। पीड़ित निगम अधिकारी अभी इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती है।

दमोह में सामने आया एक और बल्लेबाज

लगता है कि आकाश विजयवर्गीय की करतूत से दूसरे बीजेपी नेताओं ने भी प्रेरणा ली है। दमोह में भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल नगर पालिका दफ्तर में बल्ले के साथ आ धमके। नेताजी शान से लेखपाल के कमरे में घुस गए और बैट दिखाकर उन्हें धमकाया।

बताया जा रहा है कि बीजेपी के दूसरे बल्लेबाज में सरकारी योजनाओं में शिकायत को लेकर वहां पहुंचे थे। किसी योजना का पैसा हिताग्रहियों के खाते में नहीं पहुंचा था। इसलिए नेताजी नाराज थे और बल्ला लेकर अधिकारी को धमकाने पहुंच गए।

Riyaz Iqbal, SP Satna: Their statement will be recorded. Police will examine the CCTV footage. Appropriate action will be taken on the basis of investigation. #MadhyaPradesh https://t.co/YoahhX51lB