MP Cabinet Decisions : मोहन कैबिनेट में अहम प्रस्तावों पर मुहर, 3 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी

MP Cabinet Decisions :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार 2 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में एमपी कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। मंत्रालय में सुबह 11 बजे से शुरू बैठक में प्रदेश के समग्र विकास, स्वास्थ्य नीतिगत विषयों और प्रशासनिक फैसलों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी।
कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद संबंधित फैसलों और चर्चा में आए मुद्दों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि धार में पीएम मित्र पार्क स्थापित बनाया जाएगा। इससे प्रदेश के करीब 3 लाख युवाओं को नौकरी मिलने के रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि, पर्यटन अपने आप में बड़ी इंडस्ट्री है और पर्यटन को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में सरकार लगातार काम कर रही है। इसके लिए एमओयू भी साइन हुए हैं। इसी के साथ क्रमवार जानें बैठक में किन मुद्दों पर चर्चाहुई और किनपर फैसले लिए गए।
-प्रधानमंत्री ने मन की बात में मध्य प्रदेश की बहुत प्रशंसा की है।
-डल झील पर आयोजित वाटर स्पोर्ट में सबसे ज्यादा मैडल मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को मिले हैं।
-शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों की उन्होंने तारीफ की है।
-विदेशी खिलाड़ी ने शहडोल के खिलाड़ियों को कोच करने का प्रस्ताव दिया है।
-फुटबॉल की कोचिंग के लिए शहडोल के खिलाड़ियों को विदेश भेजा जाएगा।
-देश में कॉटन इंडस्ट्री की क्रांति आ रही है।
-दुर्भाग्य से कॉटन इंडस्ट्री पूरी तरीके से ठप हो चुकी थी, अब फिर से इंडस्ट्री में बूम आ रहा है।
-3 सितंबर को एक रोड शो होगा। पीएम मित्र पार्क धार में होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे।
-टेक्सटाइल इंडस्ट्री के देश और विदेश के लोग आएंगे।
-1 रुपए प्रति वर्ग मीटर और प्रीमियम 120 रुपए, जो पहले आएगा-पहले पाएगा, उसे ये स्कीम देंगे।
-करीब 3 लाख नौकरियां प्रदेश के युवाओं के लिए सृजन होंगी।
-1 लाख अप्रत्यक्षित नौकरियां मिलेंगी।
-वैदिक घड़ी का मुख्यमंत्री ने अनावरण किया।
-उज्जैन काल गणना का केंद्र है, हमारी काल गणना वैज्ञानिक है।
-सूर्य और चंद्र के संचालन से काल गणना होती है, जो एक्यूरेट है।
-मौजूदा और वैदिक समय के बीच का अंतर आप एप में महसूस कर सकेंगे।
-ग्वालियर कॉन्क्लेव में 3200 करोड़ से अधिक का निवेश मिल चुका है।
-6 निवेशों को लेटर आफ एलॉटमेंट प्रदान किया गया है।
-पर्यटन अपने आप में बड़ी इंडस्ट्री है और पर्यटन को आगे बढ़ाने में हम काम कर रहे हैं।
-ऑफर को स्वीकार कर एमओयू किए गए हैं।
-हजारों करोड़ के MoU साइन हुए हैं।
-20 से अधिक प्रस्ताव आ चुके हैं।
-नल जल योजना प्रधानमंत्री का बड़ा सपना है, जिसने मध्य प्रदेश में अच्छा काम किया है।
-जल जीवन मिशन के क्रियान्वन में वापस एक बार पुनरीक्षण करने के बाद लगा की योजना अभी अधूरी है और पैसों की आवश्यकता है।
अब जो भी लागत लगेगी, मध्य प्रदेश सरकार अपने बजट से करेगी
-20765 करोड़ रूपए की लागत से 27990 एकल गांव योजना 60 हजार 786 करोड़ रूपए की लागत से 148 समूह जल प्रधान योजना की स्वीकृति प्रदान की है।
-15947 गांव की योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं।
-12 हजार 43 ग्राम योजना के काम अभी प्रस्तावित है।
-8358 योजना के फिर से पुनरीक्षण की काम की गई।
-उज्जैन शहर में ROB का निर्माण करना है हरी फाटक पर।
-सिंहस्थ 2028 को देखते हुए तैयारी की जा रही हैं। संख्या का कोई अनुमान अभी लगाना संभव नहीं।
-शहर में 4 लेन ब्रिज बनेगा जिसकी लागत 371 करोड रुपए है। इसकी मंजूरी आज कैबिनेट में दे दी गई है।
-17 महीने में इंदौर से उज्जैन को लेकर हाईटेक मार्ग को पूरा करने के लिए राशि 2935.15 करोड़ रुपए की आवंटित की गई है।
-हाइब्रिड NOT मॉडल से सड़क निर्माण किया जाएगा। रोड किनारे जिम, अंडर पास, बड़े पुल, छोटे पुल आदि शामिल होंगे।
-72 कि.मी की 972.16 करोड़ नर्मदापुरम से टिमरनी मार्ग 2 लाइन बनाई जाएगी। यह भी हाइब्रिड NOT मॉडल पर तैयार होगी।