एमपी कैबिनेट: 22,500 पुलिस भर्ती, इलेक्ट्रॉनिक हब और छात्रवृत्ति पर ऐतिहासिक फैसला

बैठक में भोपाल के बैरसिया रोड पर 210 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए रखा गया। इसमें टीवी, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन की यूनिट्स शामिल होंगी। अनुमानित निवेश लगभग 300 करोड़ होगा, जिसमें बुनियादी ढांचे- सड़क, जल, बिजली के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इससे प्रदेश में रोजगार की संभावनाएं बनेंगी और निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा।