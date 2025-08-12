एमपी पर बरस रहा पैसा, खर्च करने में देश के टॉप थ्री में आ गया प्रदेश, 41 प्रतिशत की वृद्धि

MP News- एमपी की समृद्ध‍ि में जबर्दस्त बढ़ोत्तरी हुई है। मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से सशक्त हो रही है। सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 15 लाख 03 हजार 395 करोड़ रूपए तक पहुंच चुका है। विकास के लिए पैसे खर्च करने में भी प्रदेश आगे है। सीएजी के आंकडों के अनुसार पूंजीगत व्यय में मध्यप्रदेश देश के टॉप थ्री में आ गया है। चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में प्रदेश ने पूंजीगत व्यय में वृद्धि वाले देश के प्रथम तीन राज्यों में अपना स्थान बना लिया है। देश के 16 राज्यों ने पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की है। इनमें गुजरात की 65 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश की 42 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। मध्यप्रदेश की उपलब्ध‍ि 41 प्रतिशत रही है। पूंजी गत व्यय में प्रदेश में साल-दर-साल वृद्धि हो रही है पर देश में तीसरा स्थान हासिल करने का एमपी का अब तक का सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन है।