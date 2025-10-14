एमपी के शहरों को 22 हजार करोड़ की सौगात, पहले ही मनी दीवाली

CM mohan yadav- एमपी में विकास कार्यों के लिए दीवाली के पहले ही करोड़ों की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को रवीन्द्र भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। यहां राज्य स्तरीय स्वच्छता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने कहा कि सरकार और प्रदेशवासियों के लिए यह उपलब्धि और गर्व का विषय है कि मध्यप्रदेश देश के स्वच्छतम राज्यों में शामिल है। हमारे नगर-निगम अब मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने की ओर अग्रसर हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से प्रदेश के नगरीय निकायों को 7 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी भी उपस्थित थीं।