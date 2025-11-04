एमपी के सीएम मोहन यादव के रास्ते और हेलीपैड खोदे, मुख्यमंत्री ने किया ट्वीट

cm mohan yadav- file pic
CM Mohan Yadav- बिहार में राजनैतिक सरगर्मी शबाब पर है। पहले दौर के मतदान के लिए चुनाव प्रचार बंद हो चुका है। प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए दोनों प्रमुख गठबंधनों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए के उम्मीदवारों के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी चुनावी सभाएं ले रहे हैं। मंगलवार को भी उन्होंने बिहार में तीन चुनावी कार्यक्रमों में भाग लिया, रोड शो किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने विपक्षी महागठबंधन पर उन्हें रोकने के लिए रास्ते और हेलीपैड तक खोद देने का गंभीर आरोप लगाया।
सीएम मोहन यादव ने इस संबंध में ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-
आज बिहार पहुंचा तो मालूम पड़ा कि विरोधियों ने मुझे रोकने के लिए रास्ते और हेलीपैड खोद दिए थे। ऐसे ही दशकों तक बिहार के विकास को भी लूट व अंधकार के पर्याय 'पंजा' और 'लालटेन' वालों ने रोक रखा था।
लेकिन उन्हें सूचित हो कि अपने लोगों के बीच आने के लिए मैं जान की बाजी लगा दूंगा।
खबर अपडेट की जा रही है…
