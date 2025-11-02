एमपी में कांग्रेस का बड़ा आरोप, 100 करोड़ खर्च कर रोका ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण

OBC - मध्यप्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर उठा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे लेकर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने प्रेस कान्फ्रेंस में आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश की बीजेपी सरकार ने ओबीसी को आरक्षण का लाभ देने से रोकने के लिए वकीलों पर करोड़ों खर्च किए। जीतू पटवारी ने कहा कि पचमढ़ी का प्रशिक्षण कांग्रेस को नई मजबूती देगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने बार बार कर्ज लेने को राज्य की आर्थिक दुरावस्था करार दिया और कहा कि भाजपा सरकार ने मध्यप्रदेश को खोखला कर दिया है।