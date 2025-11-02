Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी में कांग्रेस का बड़ा आरोप, 100 करोड़ खर्च कर रोका ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण

OBC- कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ओबीसी आरक्षण रोके रखने का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 02, 2025

MP Congress alleges spending 100 crores to stop OBC reservation

जीतू पटवारी ने ओबीसी आरक्षण को रोकने 100 करोड खर्च करने का आरोप लगाया

OBC - मध्यप्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर उठा है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे लेकर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने प्रेस कान्फ्रेंस में आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश की बीजेपी सरकार ने ओबीसी को आरक्षण का लाभ देने से रोकने के लिए वकीलों पर करोड़ों खर्च किए। जीतू पटवारी ने कहा कि पचमढ़ी का प्रशिक्षण कांग्रेस को नई मजबूती देगा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने बार बार कर्ज लेने को राज्य की आर्थिक दुरावस्था करार दिया और कहा कि भाजपा सरकार ने मध्यप्रदेश को खोखला कर दिया है।

मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने पचमढ़ी में आयोजित होने वाले कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर, प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और बीजेपी सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया।

पचमढ़ी में आज से शुरू हो रहे कांग्रेस के महामंथन शिविर के संबंध में जीतू पटवारी ने कहा कि इसमें SIR सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। नव नियुक्त जिलाध्यक्षों को पार्टी की रीति-नीति, विचारधारा और संगठनात्मक ढांचे की ट्रेनिंग दी जाएगी। संगठन सृजन अभियान के बाद यह प्रशिक्षण जिला स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम होगा।

शराब और नशे पर चिंता जताते हुए कहा जीतू पटवारी ने कहा कि “शराब और नशे से युवा पीढ़ी को बचाना हमारी प्राथमिकता है। बीजेपी सरकार शराब से 17 हजार करोड़ का राजस्व लक्ष्य रखकर युवाओं को बर्बाद कर रही है।

एमपी के 25 साल के विजन पर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। सीएम मोहन यादव के बयान पर कटाक्ष करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि मध्यप्रदेश आज 5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा है। कानून-व्यवस्था शून्य है। बीजेपी के सांसद और विधायक जनता से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। सतना में बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने आम जनता को थप्पड़ मार दिया - यही उनकी संस्कृति है।”

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने आगे कहा, “बीजेपी की सरकार 50% कमीशन की सरकार है। घर-घर शराब पहुंचाने का काम हो रहा है। किसानों को यातनाएं दी जा रही हैं। ओबीसी आरक्षण रोका गया है, 27 विभागों के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा, वहीं मुख्यमंत्री 200 करोड़ का हवाई जहाज खरीद रहे हैं और रोज 25 लाख रुपए उस पर खर्च कर रहे हैं।

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी से संबंधित लोग बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को समाप्त करना चाहती है। उनके विचारों की अव्हेलना करते हैं। बाबासाहब के संविधान के निर्माता होने की ही बात को चुनौती देते हैं। हाईकोर्ट में उनकी मूर्ति नहीं लगे, इसके पीछे सरकार का ही हाथ है। आदिवासियों, दलितों पर अत्याचार करते हैं।

100 करोड़ रुपए वकीलों को दिए गए और लगातार तारीखें बढ़ाई

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने ओबीसी आरक्षण पर भी राज्य सरकार को घेरा। जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण पिछले 6 साल से बीजेपी ने रोक रखा है। राज्य सरकार ने इसे रोक रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके लिए 100 करोड़ रुपए वकीलों को दिए गए और लगातार तारीखें बढ़ाई गईं। अभी भी यही चल रहा है।

प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कर्मचारी वर्ग भी बीजेपी सरकार से त्रस्त हैं। उन्होंने शराब के संबंध में दिए गए बयान पर कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार को अपने सांसद की बात पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए।

Published on:

02 Nov 2025 03:04 pm

