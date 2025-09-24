‘गौमांस पर 0% GST’, कांग्रेस ने घेरा ‘बीजेपी के राज में देश सबसे बड़ा निर्यातक, सरकार की दो टूक

MP Congress: गोमांस पर केन्द्र सरकार द्वारा शून्य जीएसटी घोषित करने और राज्य सरकार द्वारा अंतरराज्यीय परिवहन पर राज्य कर से छूट देने के फैसले पर कांग्रेस ने तीखा विरोध जताया है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यह फैसला गोमांस के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। भाजपा केवल वोट की राजनीति के लिए गोमाता का नाम लेती है और सत्ता में आकर गाय के मांस का सबसे ज्यादा निर्यात करवाती है। यह भाजपा का दोहरा चेहरा है। पटवारी ने कहा, हम गोमाता को कटने नहीं देंगे। इसके विरोध में 26-27 सितंबर को कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी।