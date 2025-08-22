जिला अध्यक्षों की सूची पर घमासान, विरोधियों पर सख्त हरीश चौधरी, गिर सकती है गाज

बता दें कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने 71 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। जबसे इनके नामों की लिस्ट जारी की गई है, उसके बाद से ही पार्टी के भीतर बड़ा विवाद और असंतोष नजर आ रहा है। 16 अगस्त को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) की ओर से जारी की गई इस सूची में 6 मौजूदा विधायकों के साथ ही 11 पूर्व विधायकों, 3 पूर्व मंत्रियों, 4 महिलाओं, 12 ओबीसी, 10 अनुसूचित जनजाति (ST), 8 अनुसूचित जाति (SC) और 3 अल्पसंख्यक वर्ग के नेताओं के नाम शामिल हैं।