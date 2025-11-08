बिहार में मतदान पर एमपी कांग्रेस का बड़ा बयान, पटवारी- सिंगार और दिग्विजय ने लगाए गंभीर आरोप

MP Congress- बिहार पर इस समय देशभर की निगाहें हैं। पहले चरण में रिकार्ड मतदान से महागठबंधन और एनडीए, दोनों खेमों में बेचैनी है। बिहार चुनाव की इस गहमागहमी के बीच मध्यप्रदेश कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया। प्रदेश के पूर्व सीएम ​दिग्विजय सिंह कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और एसआईआर कमेटी के अध्यक्ष सज्जन वर्मा ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानि एसआईआर पर संयुक्त प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित की। कांग्रेस नेताओं ने एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची में हेराफेरी करने का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग को भी घेरा। पत्रकार वार्ता में कहा गया कि बिहार में बड़े पैमाने पर फर्जी मतदान किया गया है।