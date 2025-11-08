Patrika LogoSwitch to English

बिहार में मतदान पर एमपी कांग्रेस का बड़ा बयान, पटवारी- सिंगार और दिग्विजय ने लगाए गंभीर आरोप

Mp Congress- एमपी कांग्रेस का बिहार में फर्जी मतदान का गंभीर आरोप, एसआईआर पर संयुक्त प्रेस कान्फ्रेंस

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 08, 2025

MP Congress's Serious Allegation of Bogus Voting in Bihar

एमपी कांग्रेस ने एसआईआर पर की संयुक्त प्रेस कान्फ्रेंस

MP Congress- बिहार पर इस समय देशभर की निगाहें हैं। पहले चरण में रिकार्ड मतदान से महागठबंधन और एनडीए, दोनों खेमों में बेचैनी है। बिहार चुनाव की इस गहमागहमी के बीच मध्यप्रदेश कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया। प्रदेश के पूर्व सीएम ​दिग्विजय सिंह कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और एसआईआर कमेटी के अध्यक्ष सज्जन वर्मा ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानि एसआईआर पर संयुक्त प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित की। कांग्रेस नेताओं ने एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची में हेराफेरी करने का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग को भी घेरा। पत्रकार वार्ता में कहा गया कि बिहार में बड़े पैमाने पर फर्जी मतदान किया गया है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को एमपी का दौरा किया। वे पचमढ़ी में चल रहे जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे। राहुल गांधी के आने के पूर्व भोपाल में एमपी कांग्रेस ने प़त्रकार वार्ता आयोजित की जिसमें एसआईआर को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए इसके खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन करने का ऐलान किया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि एसआईआर के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और इसके फॉर्म AICC को सौंपेंगे। देशभर से 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षरों के साथ राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एसआईआर पर केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर बिहार में 62 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए जिनमें ज्यादातर अल्पसंख्यक हैं।
दिग्विजय​ सिंह ने चुनाव घोषित होते ही वोटर लिस्ट फ्रीज करने की मांग की। चुनाव घो​षणा के बाद न कोई नाम जोड़ा जाए और न काटा जाए।

बिहार चुनाव में फर्जी मतदान

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बिहार चुनाव में फर्जी मतदान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छठ पूजा के नाम पर बड़ी संख्या में बीजेपी के लोग बिहार पहुंचे और फर्जी वोट डाले।

Updated on:

08 Nov 2025 06:23 pm

Published on:

08 Nov 2025 06:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बिहार में मतदान पर एमपी कांग्रेस का बड़ा बयान, पटवारी- सिंगार और दिग्विजय ने लगाए गंभीर आरोप

