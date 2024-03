सरकार का बड़ा फैसला, पांच तारीख को बैंक खातों में डाला जाएगा हजारों का भत्ता

सरकार का बड़ा फैसला, पांच तारीख को बैंक खातों में डाला जाएगा हजारों का भत्ता

राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है

एमपी में सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को विभिन्न भत्ते मिल रहे हैं पर इनका भुगतान आसान नहीं है। भत्तों के लिए कर्मचारियों—अधिकारियों को कई चक्कर लगाने पड़ते हैं और संबंधित बाबू की जेब गर्म किए बिना भत्तों का भुगतान नहीं होता। ऐसी दिक्कतें खत्म करने के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है।