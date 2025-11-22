बिजली चोरी पकड़ने वालों को मिलेगी इंजीनियर की सैलरी, 50 हजार तक का इनाम

कंपनी के वी-मित्र ऐप पर कोई भी व्यक्ति बिजली चोरी की शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत सही पाए जाने पर शिकायतकर्ता को 50 रुपए से 50 हजार रुपए तक इनाम देने का प्रावधान है। लेकिन इनाम की यह राशि कंपनी नहीं देगी, इसे उसी क्षेत्र में तैनात जेई और एई के वेतन से काटने का नियम बनाया गया है। इसका सर्वाधिक असर जेई पर पड़ रहा है, क्योंकि वे ही मैदान में मौजूद रहते हैं। एई, डीई या अन्य अधिकारियों पर जिमेदारी तो तय है, लेकिन वे चोरी वाले क्षेत्रों में तैनात नहीं होते हैं, इसलिए उन पर कटौती का खतरा कम है। एचटी यानी बड़े कंज्यूमर कनेक्शनों में चोरी की शिकायतें बेहद कम आती हैं, इसलिए डीई पर पेनाल्टी का सवाल भी लगभग न के बराबर है।