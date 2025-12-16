16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में कर्मचारियों को कम से कम पौने 2 लाख का घाटा, सरकार के फरमान ने उड़ाई नींद

Salary- नव नियुक्त कर्मचारियों को लाखों रुपए का घाटा, राज्य सरकार के सन 2019 के परिवीक्षा अवधि के आदेश से नुकसान

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 16, 2025

Employees in MP suffer a loss of at least ₹1.75 lakh

परिवीक्षा अवधि के वेतन में बड़ा घाटा- demo image

Salary- मध्यप्रदेश में राज्य सरकार यूं तो कर्मचारियों, अधिकारियों पर मेहरबान है पर ऐसे अनेक प्रावधान हैं जोकि सरकारी अमले के लिए नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। ऐसे ही एक पुराने फरमान ने कर्मचारियों की नींद उड़ा रखी है। दरअसल इसके कारण उन्हें कम से कम पौने 2 लाख रुपए का घाटा हो रहा है। कुछ कर्मचारियों को तो 4 लाख रुपए तक का नुकसान हो रहा है। प्रदेश के थर्ड और फोर्थ क्लास कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि के वेतन में यह घाटा हो रहा है। कर्मचारी नेता और संगठन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से कर्मचारियों के हित में इस फरमान को निरस्त करने करने की मांग कर रहे हैं।

नव नियुक्त कर्मचारियों को लाखों रुपए का घाटा

राज्य सरकार ने सन 2019 में लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं को छोड़कर नवनियुक्त कर्मचारियों की परिवीक्षा के संबंध में फरमान जारी किया था। इसके अंतर्गत ऐसे कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि 3 साल कर दी गई थी।
राज्य सरकार का यही फरमान नव नियुक्त कर्मचारियों को लाखों रुपए का घाटा करा रहा है।

नए कर्मचारियों को इसके अंतर्गत 3 साल बाद पूर्ण वेतन दिया जाता है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि यह नियम केवल कर्मचारी चयन मंडल से नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर ही लागू किया जा रहा है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से नियु​क्त होनेवाले कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि अभी भी केवल 2 साल की है। उन्हें यह अवधि खत्म होने पर पहले साल से ही पूर्ण वेतन दिया जा रहा है।

कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी ने सीएम को लिखा पत्र

कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी के मुताबिक प्रदेश में दो नियम लागू होने से नए कर्मचारियों से अन्याय हो रहा है। उनका कहना है कि प्रदेश के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इस आदेश के कारण कम से कम पौने 2 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक का नुकसान भुगतना पड रहा है। कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी ने कर्मचारियों को इस नुकसान से बचाने के लिए पहले के समान 2 साल की परिवीक्षा अवधि लागू करने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में सीएम मोहन यादव को पत्र भी लिखा है।

ये भी पढ़ें

MP में मंत्री की मुश्किलें बढ़ी, BJP हाईकमान तक पहुंचा मामला, नेमप्लेट पर पोती कालिख
भोपाल
Pratima Bagri

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Dec 2025 09:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में कर्मचारियों को कम से कम पौने 2 लाख का घाटा, सरकार के फरमान ने उड़ाई नींद

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के इस लेफ्ट आर्म पेसर को RCB ने 5.20 करोड़ रुपये में खरीदा

mangesh yadav
भोपाल

MP के तीन जिलों के लिए 1782 करोड़ का विशेष पैकेज, बदल जाएगी तस्वीर

Package of ₹1782 crore for Anuppur Mandla and Dindori districts
भोपाल

IPL 2026 में 7 करोड़ में बिका एमपी का यह क्रिकेटर, बेंगलुरु ने लगाई बोली

Venkatesh Iyer
भोपाल

एमपी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फैसला, सरकारी नौकरी में कम हो गई 5 कैटेगरी

MP news Mohan Yadav Government big decision improvement in sarkari naukri
भोपाल

MP Cabinet सीएम के तीसरे कार्यकाल की पहली बैठक लाखों कर्मचारियों को राहत, बड़ा संदेश

MP Cabinet Big Decision
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.