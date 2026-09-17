MP passport racket: 70863015… नंबर में छिपी साजिश, साइबर कैफे से हुए थे 57 पासपोर्ट के आवेदन, IP से खुला राज

Gwalior news: फर्जी पतों से मध्यप्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों के पासपोर्ट बनवाने में मास्टरमाइंड रियाल चौधरी ने गोविंदपुरा के अन्ना नगर (भोपाल) और डबरा के दो साइबर कैफे का इस्तेमाल किया था। रियाल ने घुसपैठियों के पासपोर्ट के लिए 40 आवेदन गोविंदपुरा और 17 डबरा के साबइर कैफे से ऑनलाइन आवेदन किए थे। अन्ना नगर का साइबर कैफे अशोक विहार बौद्ध मठ से 300 मीटर की दूरी पर है, जबकि डबरा में साइबर कैफे सिमरिया गांव से करीब 500 मीटर दूर है। जिस आइडी से आवेदन हुए थे एसटीएफ ने उससे आइपी एड्रेस ट्रैक कर दोनों साइबर कैफे चिह्नित किए है। अन्नानगर, भोपाल का कैफे संचालक को एसटीएफ ने हिरासत में लिया है। वह बता रहा है रियाल भंते (बौद्ध भिक्षु) के भेष में आता था वह क्या करता था यह उसे नहीं पता है।