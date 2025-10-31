MP Foundation Day: मिराथांग ग्लेशियर पर फहराया मप्र स्थापना दिवस का पोस्टर

MP Foundation Day: मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस से पहले ही उसका जलवा अभी से 14600 फीट की ऊंचाई पर मिराथांग ग्लेशियर पर बिखर रहा है। माउंटेनियर्स ने इतनी ऊंचाई पर मप्र स्थापना दिवस का पोस्टर लहराकर जज्बे और जुनून का संदेश दिया। यह ग्लेशियर भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी ऊंचाई तक किसी का पहुंचाना किसी करिश्मे से कम नहीं है। यहां आने के लिए व्यक्ति को कड़ी मेहनत और कड़ा प्रशिक्षण लेना होता है।