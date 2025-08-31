वाह गणपति बप्पा! MP में श्रीराम, मां काली, केदारनाथ और बालाजी सहित कई रूपों में हुए विराजमान, देखें तस्वीरें

MP Ganeshotsav 2025:रतलाम में प्रथम पूज्य गौरीनंदन भगवान गणेश के प्रति युवाओं का आस्था अलग-अलग रूपों में नजर आ रही हैं। रत्नपुरी के चौराहे पर गणपति बप्पा अलग-अलग रूपों में भक्तों को दर्शन देते नजर आ रहे हैं। नित्य पांडालों में आरती प्रसादी के बाद मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही भजन संध्या का आयोजन भी हो रहा हैं, जिसमें भक्त भक्तिभाव के साथ शामिल होकर अतिथियों के साथ आरती कर प्रसादी लाभ ले रहे हैं। वहीं, राजधानी भोपाल में मां काली के रूप में विराजमान भगवान गणेश आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।