एमपी की सड़कों में दौड़ेंगी इस ‘रंग’ की सरकारी बसें, 4 फॉर्मूले पर होगा संचालन

MP Government Bus Color: मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत मध्य प्रदेश में सरकारी बसों के संचालन की तैयारी तेज हो गई है। अप्रैल में बसों को अनुबंधित (लीज पर लेने) की प्रक्रिया शुरू होगी और इसके बाद चरणबद्ध तरीके से संचालन शुरू किया जाएगा। इंदौर संभाग में बसों का संचालन एआइसीटीएसएल के हाथ में रहेगा, जबकि प्रदेश के अन्य संभागों में अलग-अलग सहायक कंपनियां यह जिम्मेदारी संभालेंगी।