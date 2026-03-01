MP में जूनियर डॉक्टर्स को बड़ी सौगात, सरकार ने बढ़ाया स्टाइपेंड

Junior Doctors- मध्यप्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल ने आखिरकार अपना असर दिखा दिया। राज्य सरकार ने उनके स्टाइपेंड में बढ़ोत्तरी का ऐलान कर दिया है। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने स्टाइपेंड में वृद्धि संबंधी आदेश जारी कर दिए गए। यह आदेश 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत जूनियर डॉक्टरों Junior Doctors के स्टाइपेंड में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2.94 के आधार पर वृद्धि की गई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जूनियर डॉक्टर्स के हित को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया था। इसके अनुपालन में स्टाइपेंड वृद्धि का आदेश जारी किया गया है। प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अध्ययनरत और सेवाएं दे रहे जूनियर डॉक्टर्स को इसका लाभ मिलेगा।