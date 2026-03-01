13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MP में जूनियर डॉक्टर्स को बड़ी सौगात, सरकार ने बढ़ाया स्टाइपेंड

Junior Doctor- सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अध्ययनरत और सेवाएं दे रहे जूनियर डॉक्टर्स को इसका लाभ मिलेगा

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Mar 13, 2026

MP Government Increases Stipend for Junior Doctor

MP Government Increases Stipend for Junior Doctor

Junior Doctors- मध्यप्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल ने आखिरकार अपना असर दिखा दिया। राज्य सरकार ने उनके स्टाइपेंड में बढ़ोत्तरी का ऐलान कर दिया है। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने स्टाइपेंड में वृद्धि संबंधी आदेश जारी कर दिए गए। यह आदेश 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत जूनियर डॉक्टरों Junior Doctors के स्टाइपेंड में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2.94 के आधार पर वृद्धि की गई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जूनियर डॉक्टर्स के हित को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया था। इसके अनुपालन में स्टाइपेंड वृद्धि का आदेश जारी किया गया है। प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अध्ययनरत और सेवाएं दे रहे जूनियर डॉक्टर्स को इसका लाभ मिलेगा।

प्रदेशभर के रेजिडेंट डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट और इंटर्न लंबे समय से स्टाइपेंड में बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे थे। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (जेडीए) के तत्वावधान में 9 मार्च को जूनियर डॉक्टरों ने दिनभर हड़ताल रखी। तब उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और चिकित्सा शिक्षा आयुक्त ने जेडीए पदाधिकारियों से बातचीत की जिसके बाद हड़ताल 16 मार्च तक के स्थगित की गई थी। अब स्टाइपेंड वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

संशोधित स्टाइपेंड 1 अप्रैल 2025 से लागू

चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2.94 के आधार पर वृद्धि की गई है। जारी आदेश के अनुसार संशोधित स्टाइपेंड 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है। इसके तहत पीजी प्रथम वर्ष का स्टाइपेंड 75444 रुपए से बढ़ाकर 77662 रुपए, द्वितीय वर्ष का 77764 रुपए से बढ़ाकर 80050 रुपए तथा तृतीय वर्ष का 80086 रुपए से बढ़ाकर 82441 रुपए किया गया है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इंटर्न का स्टाइपेंड 13928 रुपए से बढ़ाकर 14337 रुपए किया है। सुपर स्पेशिलिटी पाठ्यक्रम के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के स्टाइपेंड को भी बढ़ाकर 82441 रुपए किया है। सीनियर रेजिडेंट का स्टाइपेंड 88210 रुपए से बढ़ाकर 90803 रुपए तथा जूनियर रेजिडेंट का स्टाइपेंड 63324 रुपए तय किया गया है।

ये भी पढ़ें

सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पहुंचे दिल्ली, एमपी में राजनैतिक अटकलें तेज
भोपाल
CM Mohan Yadav and BJP State President Hemant Khandelwal arrived in Delhi

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 07:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP में जूनियर डॉक्टर्स को बड़ी सौगात, सरकार ने बढ़ाया स्टाइपेंड

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP News- मंत्री की कॉलर पकड़कर हिसाब लेने को तैयार लोग, जीतू पटवारी के वीडियो पर खलबली

Uproar caused by Jeetu Patwari's video regarding Minister Tulsiram Silawat
भोपाल

हार्ट अटैक से बचना है, तो दिल को समझना जरूरी, जानिए क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट…

dil ka sach healthy heart series part 3 di kya chahta hai heart attack prevention tips
Patrika Special News

हल्दी-मेहंदी लगे हाथ लेकर दुल्हन पहुंची थाने बोली…’ मेरे फेरे करा दो साहब’

Illegal Gang Gangster Arrested
भोपाल

वायरल गर्ल बनीं मुस्लिम या फरमान ने बदला धर्म! मोनालिसा की शादी पर बवाल

Monalisa marriage controversy
भोपाल

एलपीजी उत्पादन में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, प्रदेश में गैस की कोई कमी नहीं, सीएम का बड़ा बयान

CM Mohan Yadav stated that there is no shortage of gas in MP
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.