एमपी में फिर फैला खतरनाक वायरस, सरकार ने सात जिलों के लिए जारी की एडवाइजरी

Lumpi Virus - मध्यप्रदेश में एक बार फिर खतरनाक लंपी वायरस फैल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में अनेक पशु इसकी चपेट में आ चुके हैं। वायरस का खतरा बढ़ते ही सरकार सजग हुई है। इससे प्रभावित सभी जिलों में बीमार पशुओं को अलग रखने और टीका लगाने की कवायद की जा रही है। लंपी स्किन डिसीज़ से बचाव और रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने पशुओं के स्थान की सफाई रखने और उनके शरीर पर किल्ली, मक्खी, मच्छर आदि परजीवियों को नियंत्रित करने के उपाय करने की समझाइश भी दी है। इसके साथ ही पशुपालन विभाग ने राज्यस्तरीय कंट्रोल रूम बनाया है। यहां लंपी रोग के संबंध में सभी संभव सहायता दी जा रही है।