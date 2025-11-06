एमपी से तिरुपति, रामेश्वरम, कामाख्या, द्वारका, वैष्णोदेवी, जगन्नाथपुरी, अयोध्या की यात्रा कराएगी सरकार

Tirupati- एमपी में राज्य सरकार लोगों को तीर्थयात्रा कराती है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत नई यात्राओं का ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने बताया कि योजना का का अगला चरण 13 नवंबर 2025 से प्रारंभ होकर 29 मार्च 2026 तक चलेगा। पहली यात्रा तिरुपति तीर्थ के लिए 13 नवंबर को जबलपुर से रवाना होगी। पांच महीनों में प्रदेश के बुजुर्गों को तिरुपति, रामेश्वरम, कामाख्या, द्वारका, वैष्णोदेवी, जगन्नाथपुरी और अयोध्या की यात्रा कराई जाएगी।