एमपी से तिरुपति, रामेश्वरम, कामाख्या, द्वारका, वैष्णोदेवी, जगन्नाथपुरी, अयोध्या की यात्रा कराएगी सरकार

अयोध्या तिरुपति रामेश्वरम वैष्णोदेवी की यात्रा कराएगी एमपी सरकार, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में नई यात्राओं का ऐलान

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 06, 2025

तिरुपति रामेश्वरम वैष्णोदेवी अयोध्या की यात्रा कराएगी एमपी सरकार

अयोध्या की यात्रा कराएगी एमपी सरकार

Tirupati- एमपी में राज्य सरकार लोगों को तीर्थयात्रा कराती है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत नई यात्राओं का ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने बताया कि योजना का का अगला चरण 13 नवंबर 2025 से प्रारंभ होकर 29 मार्च 2026 तक चलेगा। पहली यात्रा तिरुपति तीर्थ के लिए 13 नवंबर को जबलपुर से रवाना होगी। पांच महीनों में प्रदेश के बुजुर्गों को तिरुपति, रामेश्वरम, कामाख्या, द्वारका, वैष्णोदेवी, जगन्नाथपुरी और अयोध्या की यात्रा कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में प्रदेश के अलग अलग जिलों से वरिष्ठ नागरिकों के समूह देश के प्रमुख तीर्थस्थलों की यात्रा के लिए भेजे जाएंगे। इस संबंध में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा संबंधित जिलों के कलेक्टर को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

तीर्थ दर्शन योजना उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है तथा वे आयकर-दाता नहीं हैं। महिलाओं को आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी गई है। इच्छुक आवेदक अपने आवेदन तहसील, स्थानीय निकाय, जनपद कार्यालय अथवा कलेक्टर द्वारा निर्धारित स्थानों पर जमा कर सकते हैं।

राज्य मंत्री धर्मेेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि यात्रियों का अंतिम चयन संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। किसी जिले में निर्धारित कोटे से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो यात्रियों का चयन कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। यात्रियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेन में डॉक्टर और सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए जाएंगे। जिन जिलों में ट्रेन का स्टॉपेज या रेलवे स्टेशन नहीं है वहां के तीर्थ यात्रियों को बोर्डिंग स्टेशन तक लाने को व्यवस्था संबंधित जिलों के कलेक्टर करेंगे।

IRCTC करेगा यात्रा का प्रबंधन

भारत सरकार के उपक्रम IRCTC (इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यात्रा के दौरान IRCTC द्वारा पेयजल, भोजन, नाश्ता और चाय उपलब्ध कराई जाएगी। यात्रियों के रुकने की व्यवस्था, उन्हें तीर्थ स्थल तक बसों द्वारा ले जाने और वापस ट्रेन तक लाने की जिम्मेदारी भी IRCTC की होगी। सभी तीर्थ यात्रियों के लिए अपने साथ ओरिजिनल आधार कार्ड या वोटर कार्ड रखना अनिवार्य है।

एमपी में किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि का बड़ा फैसला, सरकार ने जारी किया आदेश
भोपाल
Big decision to provide 4 percent incentive to farmers in MP

Published on:

06 Nov 2025 08:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी से तिरुपति, रामेश्वरम, कामाख्या, द्वारका, वैष्णोदेवी, जगन्नाथपुरी, अयोध्या की यात्रा कराएगी सरकार

