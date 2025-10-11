एमपी में हर एकड़ पर 4 हजार रुपए देगी सरकार, किसानों को बड़ी सौगात

Kisan - मध्यप्रदेश में किसानों के लिए अनेक हितकारी योजनाएं चलाई जा रहीं हैं। राज्य सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के उददेश्य से कार्य कर रही है। प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने करोेंद में यह बात कही। उन्होंने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी द्वारा "प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना", दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए "नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग" का शुभारम्भ किया जाना भारत सरकार की नई पहल है। पीएम ने किसानों को 42 हजार करोड़ की कृषि परियोजनाओं का उपहार दिया है। कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने कहा कि प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने जैविक खेती के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन प्रारंभ किया गया है। खास बात यह है कि इसके अंतर्गत किसानों को राज्य सरकार प्रति एकड़ 4 हजार रुपए का अनुदान देगी।