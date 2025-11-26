“समोसा भी है आलू भी लेकिन लालू गायब”, एमपी के मंत्री ने बिहार चुनावों पर कसा तंज

Lalu Yadav- बिहार में कभी लालू यादव की तूती बोलती थी। कमाल की लोकप्रियता थी। वर्चस्व कुछ ऐसा था कि उनके कद का कोई अन्य नेता दूर दूर तक नजर ही नहीं आता था। खुद लालू को भी इसका बड़ा गुमान था। वे बोलने लगे- जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक बिहार में रहेगा लालू…। हालांकि वक्त बदला और चारा घोटाले में लालू यादव ऐसे फंसे कि अर्श से फर्श पर आ गए। अब जबकि लालू की पार्टी राजद लगातार पराजयों के कारण पस्त सी पड़ी है और वे बीमार पड़े बेचारगी के भाव में नजर आ रहे हैं तब विरोधियों के मुंह खुल गए हैं। एमपी के एक मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने भी उनकी हालत को लेकर तंज कसा। खंडवा में प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि आज समोसा भी है, उसमें आलू भी है, लेकिन लालू गायब हो चुके हैं। बिहार चुनाव परिणामों को लेकर उन्होंने राजद और लालू यादव को घेरा।