“समोसा भी है आलू भी लेकिन लालू गायब”, एमपी के मंत्री ने बिहार चुनावों पर कसा तंज

MP Minister Rakesh Singh took a dig at Lalu Yadav
Lalu Yadav- बिहार में कभी लालू यादव की तूती बोलती थी। कमाल की लोकप्रियता थी। वर्चस्व कुछ ऐसा था कि उनके कद का कोई अन्य नेता दूर दूर तक नजर ही नहीं आता था। खुद लालू को भी इसका बड़ा गुमान था। वे बोलने लगे- जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक बिहार में रहेगा लालू…। हालांकि वक्त बदला और चारा घोटाले में लालू यादव ऐसे फंसे कि अर्श से फर्श पर आ गए। अब जबकि लालू की पार्टी राजद लगातार पराजयों के कारण पस्त सी पड़ी है और वे बीमार पड़े बेचारगी के भाव में नजर आ रहे हैं तब विरोधियों के मुंह खुल गए हैं। एमपी के एक मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने भी उनकी हालत को लेकर तंज कसा। खंडवा में प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि आज समोसा भी है, उसमें आलू भी है, लेकिन लालू गायब हो चुके हैं। बिहार चुनाव परिणामों को लेकर उन्होंने राजद और लालू यादव को घेरा।
पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने बुधवार को ओंकारेश्वर, पंधाना में विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। करीब 115 करोड़ रुपए की रोड, ब्रिज आदि की नींव रखी। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने घटिया काम करने पर ठेकेदारों को काली सूची में डालने और अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री राकेश सिंह ने विरोधी दलों के नेताओं पर भी खूब निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की विकास में कोई रुचि नहीं है इसलिए लोग इन्हें राजनीति के नक्शे से ही हटा रहे हैं। मंत्री राकेश सिंह ने खासतौर पर बिहार चुनाव परिणामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार में क्या हुआ सबने देखा है। आरजेडी की हालत खराब हो चुकी है। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि लालू यादव कहते थे- जब तक समोसे में रहेगा आलू, बिहार में रहेगा लालू। आज समोसा भी है, उसमें आलू भी है, पर लालू गायब हो गए हैं।
